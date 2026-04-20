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第三度動員！士檢清查轄內塑膠製品交易情形 今稽查社區型店家

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

檢調偵辦台塑石化疑涉「假減產真哄抬」案，日前二波通知6名證人調查，同時啟動查緝民生犯罪聯繫平台擴大清查塑膠製品價格變動情形，日前分別聯合稽查賣場、上游塑膠製品供應商，今第三度動員警調稽查社區型店家，持續清查有無不法。

士林地檢署表示，士檢檢察長王以文今指派主任檢察官劉東昀、葉耀群，分別會同北市府產業發展局、法務局、法務部調查局台北市調查處、北市警局大同分局，新北市府法制局、法務部調查局新北市調查處、新北市警局淡水分局，同步查察雙北塑膠製品店家。

繼日前已針對士檢轄內賣場、上游塑膠製品供應商實施聯合稽查，本次稽查以社區型店家為主，透過實地訪查掌握第一線業者近期塑膠製品售價變動及進貨情形，同步查核產銷流程是否正常，清查有無人為操控等異狀，如發現疑涉囤積或影響市場供需的線索，皆立即查處，以維護市場交易秩序。

檢方強調，將持續配合法務部及高檢署政策，透過查緝平台及跨機關協作機制，強化市場資訊蒐集，並於必要時即時啟動查察作為，穩定民生物價，維護消費者權益。至於台塑石化疑涉「假減產真哄抬」案部分，仍持續清查中。

士林地檢署檢察官今第三度動員警調稽查社區型店家，持續清查有無不法。圖／檢方提供
士林地檢署檢察官今第三度動員警調稽查社區型店家，持續清查有無不法。圖／檢方提供

士林地檢署檢察官今第三度動員警調稽查社區型店家，持續清查有無不法。圖／檢方提供
士林地檢署檢察官今第三度動員警調稽查社區型店家，持續清查有無不法。圖／檢方提供

士林地檢署檢察官今第三度動員警調稽查社區型店家，持續清查有無不法。圖／檢方提供
士林地檢署檢察官今第三度動員警調稽查社區型店家，持續清查有無不法。圖／檢方提供

士林地檢署檢察官今第三度動員警調稽查社區型店家，持續清查有無不法。圖／檢方提供
士林地檢署檢察官今第三度動員警調稽查社區型店家，持續清查有無不法。圖／檢方提供

法務部 高檢署

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