第三度動員！士檢清查轄內塑膠製品交易情形 今稽查社區型店家

新北市土城2023年發生震驚社會的土城校園割喉案，但隨涉嫌殺害國中生的未成年「乾哥」和「乾妹」日前遭最高法院各判刑定讞，社會撻伐聲再起。有YouTube頻道再度公布2名涉案少年姓名和生活照引發熱議，事實上，法院對類似前例已有判決，曾有一名林姓男大生在網上公布2少年的社群帳號、照片和住處，結果遭法院依違反個人資料保護法，判刑3月、緩刑2年。

2026-04-20 13:48