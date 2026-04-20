YT頻道土城割喉案2少年個資全揭露 曾有前例男大生遭判3月

新北市土城2023年發生震驚社會的土城校園割喉案，但隨涉嫌殺害國中生的未成年「乾哥」和「乾妹」日前遭最高法院各判刑定讞，社會撻伐聲再起。有YouTube頻道再度公布2名涉案少年姓名和生活照引發熱議，事實上，法院對類似前例已有判決，曾有一名林姓男大生在網上公布2少年的社群帳號、照片和住處，結果遭法院依違反個人資料保護法，判刑3月、緩刑2年。

根據判決，該名男大生2023年12月27日深夜23時48分許，先從DCARD的割喉案相關文章及留言中，取得2名涉案少年的社群帳號、照片及郭姓少年住處地理位置截圖，接著便將上述個資於DCARD上以「割喉案兇手」為標題PO文，公布上述截圖。

男大生同時在文末加註「其實看到這些限動真的覺得這社會病了 好像是做了甚麼很光宗耀祖的事？真的超級可悲」、「二更：補圖教唆女摯友外流」、「三更：最近想出去玩的朋友可以來這邊光顧一下」等文字，被檢方認定涉犯個資法成年人故意對少年犯非公務機關非法利用個人資料罪加以起訴，並依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

所幸法官認為，男大生與2涉案少年素不相識，僅因看不下2人所為，基於抒發個人情感才公布2少年個資，其行為雖侵害2少年資訊隱私權，但考量男大生當時剛滿18歲且無前科，所為出於年紀輕、思慮不周，事後坦承犯行，並與對方和解及賠償完畢，已取得對方原諒，因此宣告緩刑。