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她整天住院卻被鄰居檢舉妨害安寧 法院撤銷5千元裁罰

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

許姓女子日前到醫院動手術，整天不在家，卻被鄰居檢舉妨害安寧，台南市警歸仁分局依違反社會秩序維護法裁罰5千元；許女不服，提出聲明異議，法院認定，警方提出的證人指稱、訪查資料、監視器畫面均不足以證明許女有相關行為，裁定撤銷，許女不罰。不得抗告。

裁定書指出，台南市警歸仁分局因許姓女子於去年10月17日下午4時許，在歸仁區住處製造噪音，妨害公眾安寧，分局依違反社會秩序維護法第72條第2款規定，裁處許女罰鍰5000元；許女不服，向台南地院台南簡易庭提出聲明異議。

許女主張，當天上午10時許，她就到醫院門診並安排住院，下午1時許正式辦理住院，同日下午5時許進行骨折復位手術，6時許才結束，之後一直休養到隔天才出院返家，有醫院函文可證；她從當天到出院期間都不在家，並沒有製造噪音、妨害公眾安寧。

法院指出，歸仁分局裁罰許女，是因劉姓、唐姓、高姓鄰居的證詞，劉證稱當天下午4時，聽到有小孩跟家裡的人在那邊罵，然後還摔東西，男孩的媽媽跟老公的姊姊會罵來罵去，都在大吼大叫；唐證稱每天早上晚上都會有一個女的跟婆婆吵架，吵完就會甩門、踹地板，聲音很大。

唐表示，許女家小孩不聽話就甩門踹地板，這兩年變成小孩大聲對家長吼叫，大約四年前就開始有這個情況了；高姓鄰居證稱，有時深夜有爭吵，十分大聲，亦有碰撞聲，也會在車庫吵架，因間隔2戶，原則上不能清楚聽聞爭吵內容，但音量曾大至足以影響睡眠。

法院認為，劉姓證人所說，僅能證明當天下午有人在該處所爭吵，發出聲響，但該聲響是否就是許姓女子製造，無從論斷；唐姓、高姓證人證詞，更沒有提到當天下午4時許所指處所發出什麼樣的聲響，亦無從認定就是許姓女子在其處所製造噪音。

法院認定，歸仁分局的訪查資料，也記載「當日行為人不在場」，即使提出曾在去年8月31日晚間11時49分，曾對許姓女子發出勸導通知單，以及去年6月23日、6月25日、7月6日、7月11日、7月14日監視器影像，均不足以證明許女在10月17日有相關行為。

法院裁定，歸仁分局提出證據，不足以證明許姓女子確有違反社會秩序維護法行為，裁處罰鍰即有未洽；許女請求撤銷原處分，為有理由，裁定撤銷，許女不罰。

許姓女子日前到醫院動手術，整天不在家，卻被鄰居檢舉妨害安寧，台南市警歸仁分局依違反社會秩序維護法裁罰5千元，法院裁定撤銷。本報資料照片
許姓女子日前到醫院動手術，整天不在家，卻被鄰居檢舉妨害安寧，台南市警歸仁分局依違反社會秩序維護法裁罰5千元，法院裁定撤銷。本報資料照片

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