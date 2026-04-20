藍營高雄市議員邱于軒丈夫食材行被控改標「洗產地」 檢方5萬元交保

高雄市議員邱于軒夫婿張簡正偉成立的大發食材行，被控將購自中國大陸的芝麻及香菇改標、冒稱為台灣國產食材，出貨給學童營養午餐團膳業者，雄檢3月4日發動搜索，張簡正偉複訊後5萬元交保，全案朝食品安全衛生法及詐欺等罪嫌偵辦中。

邱于軒今表示，這次標示瑕疵並非惡意欺瞞，而是行政程序上的「認知誤差」；造成大眾疑慮，她及夫婿深感抱歉。

雄檢調查，大發食材行將自中國大陸進口的芝麻及香菇等食品材料分裝後，將原產地改標為台灣，因涉嫌改標觸犯詐欺及食安法等罪，由檢察官周容指揮保七總隊第三大隊追查。

檢警今年3月4日持法院核發的搜索票，前往大發食材行搜索，並傳喚張簡正偉到案，釐清事證後，檢察官複訊後以5萬元交保候傳。

大發食材行則發聲明，稱2024年經食藥署稽查指導，認定為「製造業者」，食藥署「非登不可」平台並勾選為「製造及加工業」，工廠登錄於台灣；因誤解法規中「改裝製造廠商」定義，認為標示製造加工地為台灣，以致認知錯誤。