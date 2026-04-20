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男偷電台電纜線辯鐵塔看夜景撿到 彰院判1年2月

中央社／ 彰化20日電

陳姓男子為變賣銅線，變裝探勘，剪斷彰化市1間廣播公司電纜線，導致電台通訊不良，事後還辯稱是去鐵塔看夜景撿到銅線，彰化地院依攜帶凶器而犯竊盜罪，處1年2月刑期。

台灣彰化地方法院今天公布判決書，陳姓男子於民國113年12月凌晨，開車到彰化市八卦山一帶，變裝、移動監視器，步行勘查地形；數日後凌晨，他又開車依推演移動方式，停車後走到電台外攀爬鐵塔，以電纜剪剪斷價值共約新台幣10萬元2捆銅線，之後開車逃離現場。

員工當天上班時，看見機房控制台亮紅燈，後來發現鐵塔上銅線疑似遭竊，即報警處理。

彰化地院表示，陳姓男子同年4月竊取飯店電纜線達120公斤，經查獲後，又再犯竊取電台電纜線，造成電台通訊不良，耗費高額金錢人力修復，其只為自己小利而造成他人巨大損失，惡性重大。

法官指出，此案為預謀犯罪，陳姓男子在警詢中否認犯行，見監視器畫面已清楚拍攝是他拿走銅線，才坦承取走銅線，但仍辯稱去鐵塔看夜景撿到銅線等不實藉口，顯然毫無悔意。

法官認為，如不予以適度懲戒，只會一犯再犯，再審酌陳姓男子竊取電線價值達10萬元，依攜帶凶器而犯竊盜罪，處有期徒刑1年2月，可上訴。

八卦山 竊盜

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