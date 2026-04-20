快訊

伊朗報復美軍扣押貨船！無人機群攻擊多艘美軍艦 損傷不明

小S自責發起「大S最後日本旅行」 淚崩：早知就聽S媽的話

割頸案再掀怒火！YT曝「乾哥妹個資」破百萬流量 Cheap開轟1事

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄每4張家暴保護令1張失效 違令率高於全國平均值2倍

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

新北市土城去年發生凶嫌違反保護令殺害妻子及小姨子案，高雄市議員郭建盟追查發現，全國約10張保護令會有1張違反，而高雄每4張就有1張違反，違令率是全國的2倍以上，高市府應制定風險評估表，提供檢察官聲押參考，以免發生該羈押者卻被縱放情況。社會局允諾一個月內研議相關內容。

高雄近年的違反保護令引起的重大社會案件，2023年苓雅區一名女店員申請保護令後被砍30刀，2025年大寮申請保護令2小時即被打到頭破血流，2022年鳳山發生爸爸對申請保護令的女兒潑灑汽油，犯下殺人未遂案。

高市議會今天進行社政部門質詢，郭建盟整理土城當街殺妻案發現，它是違反保護令移送、法院未羈押請回。據此標準檢視高雄近3年家暴移送案件，加害人實際遭法院羈押及審問後交保的人數比例懸殊。

郭建盟指出，土城殺妻案凸顯家暴防治制度的重大漏洞，問題不在是否有保護令，而在於「保護令生效前後的高風險空窗」，是否有足夠的防護機制接住被害人。

郭說，2022年至2025年間，全國違反保護令比率為11.93%，高雄違令率28.43%。另依數量分析，高雄人口數占全國約12%，去年違令件數589件，占全國2535件的23.6%，高雄平均每14.9小時就發生1件違令案，顯示風險明顯失衡且高度集中。

郭建盟建議，針對現行犯移送的肢體暴力家暴案件，警察局與社會局合作建立「風險摘要表」，整合TIPVDA風險、歷次違令紀錄、暴力升高情形、是否持械威脅、是否同住及近期暴力時間等資訊，提供檢察官作為是否羈押或採取強制處分的重要依據。

此外，建立「動態防護支援機制」。郭建盟說，除既有每月高危險個案會議外，應在兩個最關鍵的高風險時點，「被害人申請保護令」及「違反保護令發生時」，立即召開跨局處防護支援會報，由各單位依權責提出具體監管與保護措施清單，透過即時啟動的協作以補上制度空窗。

社會局長蔡宛芬回應，如何讓家暴受害者得到最完整保護，這是各單位一致目標，也是聯繫會議關切重點，會進一步研議議員建議方向，一個月內回覆。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

高市議員郭建盟檢視發現，高雄的家暴違令率是全國的2倍以上，高市府應跨局處合作制定風險評估表。圖／議員郭建盟提供
高市議員郭建盟檢視發現，高雄的家暴違令率是全國的2倍以上，高市府應跨局處合作制定風險評估表。圖／議員郭建盟提供

高雄近3年家暴移送案件，加害人實際遭法院羈押及審問後交保的人數比例懸殊。圖／議員郭建盟提供
高雄近3年家暴移送案件，加害人實際遭法院羈押及審問後交保的人數比例懸殊。圖／議員郭建盟提供

高市議員郭建盟檢視近四年數據發現，高雄的家暴違令率是全國的2倍之多，建議高市府跨局處合作，制定風險評估表。圖／議員郭建盟提供
高市議員郭建盟檢視近四年數據發現，高雄的家暴違令率是全國的2倍之多，建議高市府跨局處合作，制定風險評估表。圖／議員郭建盟提供

殺人 社會局 高雄市 保護令 家暴

延伸閱讀

台南私幼爆「裝紙箱拍打」虐13童 教育局重罰園方、停招1年

苗栗醫副院長強抱性騷女員工 30萬交保科技監控…檢抗告遭駁回

未鑑定「復歸社會可能」 殺兩警恐「可教化」逃死

假投資易衍生虛幣犯罪 議員、律師籲防網路陷阱

相關新聞

藍營高雄市議員邱于軒丈夫食材行被控改標「洗產地」 檢方5萬元交保

高雄市議員邱于軒夫婿張簡正偉成立的大發食材行，被控將購自中國大陸的芝麻及香菇改標、冒稱為台灣國產食材，出貨給學童營養午餐團膳業者，雄檢3月4日發動搜索，張簡正偉複訊後5萬元交保，全案朝食品安全衛生法及詐欺等罪嫌偵辦中。

高雄每4張家暴保護令1張失效 違令率高於全國平均值2倍

新北市土城去年發生凶嫌違反保護令殺害妻子及小姨子案，高雄市議員郭建盟追查發現，全國約10張保護令會有1張違反，而高雄每4張就有1張違反，違令率是全國的2倍以上，高市府應制定風險評估表，提供檢察官聲押參考，以免發生該羈押者卻被縱放情況。社會局允諾一個月內研議相關內容。

「美容界教母」美體小舖創辦人做醫美身亡 獨子悲痛求償獲賠361萬確定

美體小舖The Body Shop台灣區創辦人黃慧娟6年前到法漾診所接受醫美療程昏迷，送醫急救70天宣告不治，黃女獨子曾峙屏向診所負責人傅仰曄、護理師林庭玉提告求償醫藥費、看護費等，最高法院判傅等人應賠償361萬餘元，全案確定。

誤想防衛非正當防衛！女同事口角後持旗幟指向他 認將被攻擊拉扯判賠

王姓男子與萬姓女同事素有嫌隙，日前上班又發生口角，萬女持手中旗幟指向王，王誤以為萬女將要攻擊而拉扯，導致萬女受傷；法院認定，王誤認將遭不法侵害，屬於「誤想防衛」，仍應負過失傷害責任，判處拘役20日確定，民事部分再判王要賠償10萬6147元。可上訴。

台南永康男無故攜帶折疊刀高中校門口走動 法院裁罰3千元

李姓男子日前攜帶1把折疊刀在台南市永康區一間高中校門口走動，警方獲報趕往，將他帶回依違反社會秩序維護法移送；李辯稱帶刀只是為了防身，法院認定他攜帶具有殺傷力的器械行經學校師生、公眾得出入場所，對社會大眾生命安全產生危害，裁罰3千元。可上訴。

亡妹遺產到手姊急拋繼承 銀行追債受阻提告…法院認定「拋棄無效」

桃園馬姓女子在胞妹過世2天後，就向勞保局請領勞退專戶74萬餘元，隨即又向法院聲請拋棄繼承，追債銀行發現馬姊閃債意圖，請求確認繼承權存在，桃園地院審理，認為馬女領遺產已實際行使繼承權，確認她仍具繼承人身分須負清償責任並駁回拋棄主張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。