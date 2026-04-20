高雄每4張家暴保護令1張失效 違令率高於全國平均值2倍

新北市土城去年發生凶嫌違反保護令殺害妻子及小姨子案，高雄市議員郭建盟追查發現，全國約10張保護令會有1張違反，而高雄每4張就有1張違反，違令率是全國的2倍以上，高市府應制定風險評估表，提供檢察官聲押參考，以免發生該羈押者卻被縱放情況。社會局允諾一個月內研議相關內容。

高雄近年的違反保護令引起的重大社會案件，2023年苓雅區一名女店員申請保護令後被砍30刀，2025年大寮申請保護令2小時即被打到頭破血流，2022年鳳山發生爸爸對申請保護令的女兒潑灑汽油，犯下殺人未遂案。

高市議會今天進行社政部門質詢，郭建盟整理土城當街殺妻案發現，它是違反保護令移送、法院未羈押請回。據此標準檢視高雄近3年家暴移送案件，加害人實際遭法院羈押及審問後交保的人數比例懸殊。

郭建盟指出，土城殺妻案凸顯家暴防治制度的重大漏洞，問題不在是否有保護令，而在於「保護令生效前後的高風險空窗」，是否有足夠的防護機制接住被害人。

郭說，2022年至2025年間，全國違反保護令比率為11.93%，高雄違令率28.43%。另依數量分析，高雄人口數占全國約12%，去年違令件數589件，占全國2535件的23.6%，高雄平均每14.9小時就發生1件違令案，顯示風險明顯失衡且高度集中。

郭建盟建議，針對現行犯移送的肢體暴力家暴案件，警察局與社會局合作建立「風險摘要表」，整合TIPVDA風險、歷次違令紀錄、暴力升高情形、是否持械威脅、是否同住及近期暴力時間等資訊，提供檢察官作為是否羈押或採取強制處分的重要依據。

此外，建立「動態防護支援機制」。郭建盟說，除既有每月高危險個案會議外，應在兩個最關鍵的高風險時點，「被害人申請保護令」及「違反保護令發生時」，立即召開跨局處防護支援會報，由各單位依權責提出具體監管與保護措施清單，透過即時啟動的協作以補上制度空窗。

社會局長蔡宛芬回應，如何讓家暴受害者得到最完整保護，這是各單位一致目標，也是聯繫會議關切重點，會進一步研議議員建議方向，一個月內回覆。

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高市議員郭建盟檢視發現，高雄的家暴違令率是全國的2倍以上，高市府應跨局處合作制定風險評估表。圖／議員郭建盟提供

高雄近3年家暴移送案件，加害人實際遭法院羈押及審問後交保的人數比例懸殊。圖／議員郭建盟提供