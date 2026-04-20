台南永康男無故攜帶折疊刀高中校門口走動 法院裁罰3千元

李姓男子日前攜帶1把折疊刀在台南市永康區一間高中校門口走動，警方獲報趕往，將他帶回依違反社會秩序維護法移送；李辯稱帶刀只是為了防身，法院認定他攜帶具有殺傷力的器械行經學校師生、公眾得出入場所，對社會大眾生命安全產生危害，裁罰3千元。可上訴。

裁定書指出，李姓男子上月26日晚間8時許，攜帶1把折疊刀在台南市永康區忠孝路一間高中校門口前走動，轄區永康警分局員警獲報立即趕往，李未反抗，主動將刀交給員警；警方將他依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，移送台南地院新市簡易庭裁處。

法院認為，李辯稱攜帶折疊刀只是為了防身，但李若認生命、身體、自由或財產法益受立即危害，可採取大聲呼救、逃離或以行動電話報警處理途徑，以維自身權益，並不得動輒以防衛為由，攜帶將對他人生命、身體構成威脅而具有危險性器械；李所辯難認屬正當理由。

法院指出，該折疊刀為金屬製品，質地堅硬，且刀尖呈尖銳造形，如用以擊刺或朝人敲擊，客觀上足以對人的生命、身體、安全構成威脅，具有危險性，屬具有殺傷力器械；且李行經學校師生、公眾得出入經過公共場所，對社會大眾生命安全及社會安寧產生危害之虞。

法院審酌，李姓男子無正當理由攜帶具有殺傷力折疊刀，與社維法構成要件相符，考量李對社會秩序安全所造成危害及行為之手段、行為後態度等一切情狀，裁處罰鍰3000元，折疊刀沒入。