男涉兩岸非法匯兌8000多萬 橋頭地院依法判刑

蔡姓男子涉嫌從事非法匯兌，牟取新台幣與人民幣匯率價差並收取手續費，總計匯兌新台幣8000萬多元，獲利10萬多元，遭橋院依非法經營銀行業務罪處1年8月徒刑。可上訴。

橋頭地方法院刑事判決書提到，蔡男自民國105年至106年間，與在中國的黃姓商人等人配合，另與在台的曾姓男子配合，由黃男、曾男各自利用自身或其家屬銀行帳戶，接受他人委託從事兩岸非法匯兌，蔡男再從中收取手續費。

判決書指出，蔡男等人涉嫌反覆經營台灣與中國匯兌業務，總計匯兌金額達8000萬多元，其中蔡男以每兌換100萬元，收取125元手續費，總共獲利10萬多元。

法官審酌，蔡男於偵查中自白且自動繳交全部犯罪所得，兼衡其素行、犯罪動機、目的、手段與獲利程度等，依非法經營銀行業務罪，處蔡男1年8月徒刑，緩刑4年，並應向公庫支付35萬元。可上訴。