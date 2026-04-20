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亡妹遺產到手姊急拋繼承 銀行追債受阻提告…法院認定「拋棄無效」

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園馬姓女子在胞妹過世2天後，就向勞保局請領勞退專戶74萬餘元，隨即又向法院聲請拋棄繼承，追債銀行發現馬姊閃債意圖，請求確認繼承權存在，桃園地院審理，認為馬女領遺產已實際行使繼承權，確認她仍具繼承人身分須負清償責任並駁回拋棄主張。

銀行代表主張，馬姓女子的胞妹於2025年2月8日過世，生前積欠銀行約15萬6千元債務，銀行擔憂成呆帳，想起馬妹之前有工作，於是前往勞動部勞工保險局以妹妹欠債欲扣押勞退專戶等等，沒想到卻遭告知，馬妹的姊姊已於2月10日當天，前往勞動部勞工保險局請領馬妹的勞退基金，經核定後，全數74萬8426元一次提領，該帳戶隨即歸零。

銀行代表透露秘辛，馬女在領到這筆錢後不久，又於2025年3月13日向桃園地方法院聲請拋棄繼承，並於同年4月16日獲法院准予備查。債權銀行得知後認為，勞工退休金本質上屬於遺產，馬女既然已主動申請並領取，等同實際行使繼承權，事後再拋棄繼承，恐損害債權人權益，因此向法院提起確認繼承權存在之訴。

法院審理時，馬女經合法通知卻未到庭，也未提出書狀說明，因此依規定採一造辯論方式進行審理，法官並調閱相關戶籍資料、勞保局函文及先前拋棄繼承案件卷宗，確認馬女確實在申請拋棄繼承前，就已完成申領退休金程序，屬於積極取得遺產的行為。

法官認為，依民法規定，繼承人若已經行使繼承權，例如領取遺產，就表示承認繼承，之後再主張拋棄繼承，形同免除自身義務，將造成法律關係不確定，也可能損及債權人利益，法律上不予允許，因此判決確認馬女對亡妹的繼承權自始存在，仍須在繼承遺產範圍內負清償責任。

桃園 勞保

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