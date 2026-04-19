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她溜狗時愛犬被咬求償精神慰撫金10萬 法院僅准許醫藥交通費2070元

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

盧姓女子溜狗時，盧姓住戶的狗未繫牽繩，衝出家門咬傷她的愛犬，她主張盧要賠償愛犬醫藥費、帶狗看醫生、參與調解等交通費，以及請假的薪資損失、全勤獎損失等，還有精神慰撫金10萬元，總計11萬1110元；法院認定，盧應賠償2070元，盧女其餘請求駁回。可上訴。

盧姓女子主張，盧姓男子飼養的犬隻未繫牽繩，去年11月4日晚間6時許在無人看管的情形下，衝出台南市關廟區的家門；當時她正牽著愛犬在中央路22巷附近遛狗，自己的狗隨即被盧的犬隻攻擊致頸部遭咬傷，她要求對方賠償愛犬醫藥費1750元。

另外，她隔天請假在家照顧愛犬，後來二次在調解委員會跟法院調解，共請假3天，導致她失去全勤獎金共4千元，以及3天的薪資3360元，總計7360元；她因要送愛犬至動物醫院，搭乘4趟計程車費用，以及往返法院、戶政事務所等交通費共求償2千元。

盧女認為，對方犯後態度惡劣，她為此事故身心受創，精神上痛苦萬分，請求精神慰撫金10萬元，總計求償11萬1110元。

盧姓男子主張，盧女所受為財產權侵害，他對醫療費用1750元支出不爭執，但其他誤工及全勤獎金損失、交通費、精神慰撫金等，皆不包含於財產損失當中，相關請求逾越法律規範，並無理由。

台南簡易庭認為，盧女的狗確實遭到盧的犬隻攻擊，盧未採取適當防護措施，與盧女的狗受傷，兩者間具有相當因果關係；盧身為飼養犬隻飼主，盧女請求盧負侵權行為損害賠償責任，於法即屬有據，其中醫藥費支出，盧不爭執，盧女也提出單據為憑，自應准許。

但盧女請假致11、12月全勤獎金合計4千元無法領取、損失薪資等，因飼養的犬隻屬於財產，財產權性質與身體權或健康權受侵害而須休養情形，並不相同；盧女請求薪資及全勤獎金損失，於法未合，不應准許。

至於交通費支出，除了帶犬隻至動物醫院治療，盧女有提出1次計程車資計算截圖證明320元外，其餘沒有證明等交通費與事故間並無相當因果關係存在；精神慰撫金部分，亦無證據足資認定盧的犬隻有攻擊或侵害盧女身體、健康或其他人格法益事實，盧女得請求非財產上損害。

法院審酌，盧女本件侵權行為法律關係，請求盧給付2070元（醫療費1750元、交通費320元），為有理由，應予准許，逾此範圍請求，則屬無據，應予駁回。

盧姓女子溜狗時，盧姓住戶的狗未繫牽繩，衝出家門咬傷她的愛犬，她主張盧要賠償精神慰撫金等總計11萬1110元；法院認定，盧應賠償2070元。小狗示意圖／記者袁志豪攝影
盧姓女子溜狗時，盧姓住戶的狗未繫牽繩，衝出家門咬傷她的愛犬，她主張盧要賠償精神慰撫金等總計11萬1110元；法院認定，盧應賠償2070元。小狗示意圖／記者袁志豪攝影

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