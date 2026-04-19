雇主未設防墜設備釀工人摔死 橋院判雇主賠逾400萬

李姓工人民國113年在高雄某處民宅屋頂施工時墜落不治，總墜落高度為7.8公尺；經橋院審理，認雇主未依法設置防墜設備，應賠李女家屬總計新台幣400萬餘元。可上訴。

橋頭地方法院民事判決書指出，張姓雇主承攬高雄市某處民宅塑鋁板安裝工程後，指派李女至此民宅屋頂施作，而李女於民國113年間在此民宅連接屋頂垂直3公尺高固定梯時，因故垂直墜落至1樓遮雨棚後，再滾落至1樓地面。

判決書提到，李女總墜落高度為7.8公尺，造成李女頭部外傷及顱內出血，經送醫搶救，李女因中樞衰竭死亡，其家屬事後對雇主提起民事訴訟，要求雇主應賠償喪葬費、慰撫金、扶養費等。

法官認為，張姓雇主未依法設置防墜設備，其行為與李女死亡有因果關係，應負侵權行為損害賠償責任，再斟酌雙方身分、地位、資力與加害程度及其他各種情形後，判張姓雇主應賠償李女家屬合計逾400萬元。全案可上訴。