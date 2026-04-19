男駕車受檢仍吞雲吐霧不聽勸 不滿挨罰上網討拍反遭嗆

張姓男子昨晚駕駛汽車行經台北市中正區水源路一帶，遭遇員警酒測路檢，雖未酒駕但持續抽菸不聽勸，員警遂依道路交通管理處罰條例規定製單告發，張男事後上網發文抱怨，引發網友討論，警方今也特別出面說明案情。

警方指出，台北市警局中正二分局廈門街派出所員警昨晚11時許在北市中正區水源路上執行酒測路檢勤務，攔停張姓男子所駕汽車時，雖發現張男面無酒容，所以未實施酒測，但過程中張男持續手持香菸，經員警勸導，張男仍持續吸菸，員警遂依道路交通管理處罰條例製單告發。

未料，張男不滿被開單，持續表示「是你叫我停下來，我影響到你？」、「我抽菸影響到你什麼？」、「哪個法條說我開車不准抽菸？」，員警則耐心解釋「不要氣噗噗，這裡明顯是路檢點，你開窗抽菸就是會影響到我們彼此」，隨後張男不願簽收單據而離開。

警方說明，員警是依道路交通管理處罰條例第31之1條第3項「汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全之行為者，處1200元罰鍰」規定製單告發。

該法條立法目的就是為了避免民眾駕車時因為點菸、吸菸或煙霧飄出影響他人用路安全，張男在接受路檢時吸菸，也可能影響到其他受檢車輛和民眾，員警才依法製單舉發；至於張男不滿被罰，員警也當場說明，可循申訴管道處理。

警方仍呼籲，民眾行經路檢點應配合員警盤查，勿於駕駛中抽菸，以維護道路使用安全。