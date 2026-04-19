送BＭＷ、百萬現金遭冷落！男狂叩253通攔車判無罪 法官：維護財產

苗栗縣何姓男子透過介紹，與一名女子交往，交往月餘，何男即將318萬元的BMW轎車，登記在女友兒子名下，還將153萬元的存款，匯入女友女兒的帳戶內，女子事後指控何男夥人當街阻攔去路、瘋狂撥打253通電話騷擾，一、二審都審認，雙方是偶遇，何等人未阻擋去路，何急於聯繫，也只是出於「維護財產權益」，認定不構成跟騷、強制罪，判無罪確定。

檢警調查，何男與女子透過友人介紹，2024年1月間結識、交往，何男在短短一個月內展現驚人財力，先在同年2月間，購買價值318萬元的BMW名車，登記至女友兒子名下，還將帳戶內153萬7000元存款，匯入女友女兒的帳戶內。

何男懷疑女友在取得財產後便開始疏遠且避不見面，他因急於追討財物，才於同年3月15日晚間至翌日上午，接連撥打253通語音電話，於3月20日夥同朱男、邱女在路邊與女子發生爭執，遭女子指控違反跟騷法與強制罪。

苗栗地院審認，依據雙方民事訴訟的判決事實認定，何男在雙方交往期間，曾短時間內轉移大量財產給女子及其兒女，何男辯稱是因為「錢拿了就避不見面」才急於聯繫，並非無稽之談，其動機是為了維護財產權益，而非基於性別偏見的跟蹤騷擾。

此外，針對攔車指控，法官勘驗行車紀錄器發現，何男等人是偶遇女子車輛後才迴轉找人，且其車輛停在路肩白線外，並未阻擋女子通行，加上女子當時是因車輛故障才自行停靠，難認有強制犯行。

一審判決何男等3人無罪，檢察官不服上訴至台中高分院。二審指出，何男在交往短短一個多月即轉移高額財產，其所為舉動是出於維護財產權益，主觀上是否有跟蹤騷擾犯意，已有疑問，另外何男等人也無妨害女子自由的狀況，一審認事用法無違誤，判無罪確定。