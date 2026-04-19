約束病患鬧出人命 2精神科醫院生活輔導員一、二審被判無罪理由曝光

屏東某醫院鍾姓及越南籍黎姓生活輔導員，被控約束患有思覺失調症的劉姓患者時，疑似施力不慎造成劉男腦部出血，急救後不治，劉姓患者家屬質疑鍾男、黎男有疏失提告，但屏東地院依據醫事審議會鑑定報告，認定兩人無過失判決無罪，檢方不服上訴，高雄高分院也認為罪證不足，維持無罪判決。可上訴。

判決指出，2021年12月16日，劉姓病患情緒激動在醫院大廳走動，因不聽護理人員勸阻，鍾男、黎男便在醫師指示下將劉姓患者帶入保護室，以束帶將劉拘束在病床上。

劉姓患者家屬指控鍾男、黎男為了成功拘束，多次不當施力及重壓患者的頭部及胸部，因劉男患有肝硬化及脂肪肝而有凝血障礙，在拘束過程中鍾男、黎男因施力過猛，導致他體內出血陷入昏迷，經急救後仍宣告不治。

劉男家屬事後質疑兩人有疏失提告，屏東地檢署偵辦後，認定鍾男、黎男出力不慎導致劉男頭部外傷及硬膜下出血喪命，依過失致死罪嫌對兩人提起公訴。

屏東地院審理時，鍾男辯稱當時劉男反抗激烈，壓制他頭部是為了避免咬人，並沒有出力過猛；黎男也稱當天情況緊急，但出力並未過猛。

合議庭檢視該院監視器影像，發現劉男於17日曾數度因重心不穩跌倒、滑倒，頭部直接撞擊牆壁、地板，且撞擊位置遍及頭部左側、右側、後枕部，檢方卻僅認為劉的腦部出血是約束行為導致，仍過於速斷。

合議庭依據劉男解剖報告及現場影像等資料，認為顱內出血會導致心跳變慢，但劉男在受壓制後的護理紀錄顯示「心跳變快」，血壓也沒有明顯異常，劉腦部出血原因不排除是後續酒精戒斷症導致自摔受傷，認定鍾男、黎男過失罪證不足，判決兩人無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為鍾男、黎男約束時雖曾壓住劉男手部、腹部、頸部，但壓制位置距離劉受傷的頭部後枕頂部位置仍有距離，是否能造成後枕頂部腦出血仍有疑慮。

合議庭依據鑑定證人法醫的說法，認定劉男遭壓制於保護室內病床時，鍾男、黎男分別以手按壓臉部（頰）部分，應不會造成劉頭部後枕頂部腦出血，最後依據罪疑惟輕原則，維持一審見解，駁回檢方上訴。

因鍾男、黎男一、二審都判無罪，依妥速審判法規定，需判決違背憲法、違背判例或司法院解釋等理由，檢方才可再上訴最高法院。