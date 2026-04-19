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游迺文炒股案求解禁出境 二審延長限制8個月

中央社／ 台北19日電

勞動基金炒股案，一審判勞動部前組長游迺文9年、被告唐楚烈8年徒刑，2人限制出境21日期滿，游的律師稱患病不逃亡求二審停止處分。二審裁定22日起延長處分8個月。

二審台灣高等法院審理勞動基金炒股案，原訂3月26日宣判，因案情須再釐清，合議庭決定再開辯論，並於14日開庭確認於28日、5月5日、12日及26日共計4個庭期，傳喚各組被告進行辯論，預計全案5月26日辯論終結並定宣判日。

審判長庭上對被告表示，「法院不是你們的敵人」，哪些話對自己有利、哪些不利，想清楚再開口，合議庭會公正審判。

另一方面，游迺文及寶佳集團前執行長唐楚烈的限制出境出海將於21日期滿，唐楚烈定期以個案手機自拍臉部向科控中心報到處分也在21日期滿。

法官庭上詢問檢辯及游、唐意見，檢察官庭上表示，限制出境出海處分有延長必要，科控部分有鑑於近年被告逃亡現象，請求法院延長續行監控。

游迺文的律師表示，游迺文為家中經濟支柱，需撫養雙親及子女，沒有國外護照，目前因病持續在醫院治療中，而且定期到警局報到也遵期到庭，沒有逃亡必要及動機，請求停止限制出境出海處分；唐楚烈則說沒有意見。

二審合議庭日前認定，游迺文、唐楚烈涉犯重罪，仍有逃亡之虞，為確保日後審理及執行程序的順利進行，裁定自22日起延長限制出境出海8個月，唐楚烈仍須定期以個案手機自拍臉部向科控中心報到。

全案緣於，唐楚烈、寶佳公司投資主管邱裕元等人為了讓寶佳集團利用股價落差，從中賺取差價利潤，擇定遠東百貨股票作為標的，意圖抬高、壓低與影響遠百股價、造成遠百股票交易活絡的表象，並連續多次以高買低賣、「相對成交」、散布流言等方式非法操縱遠百公司股價。

邱裕元於民國109年7月間尋求外部資金承接寶佳集團名義所出脫的大量遠百公司股票，找上當時擔任勞動部勞動基金運用局國內投資組組長的游迺文，游迺文剛好也希望動用寶佳集團政經影響力，讓自己官位提升。

一審台北地方法院認定，寶佳集團因游迺文、唐楚烈及邱裕元違法行為的犯罪所得共計新台幣5億3879萬6150元，判游迺文9年徒刑、唐楚烈及邱裕元8年徒刑，案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

台灣高等法院 勞動基金 游迺文

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