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精障男改玩具槍被逮...法官認「情堪憫恕」判4年4月 上訴二審遭駁

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣蕭姓男子有精神疾病，因涉非法製造非制式手槍、持有子彈遭檢警查獲，一審考量其患有身心障礙，改造手法僅是以玩具槍簡易換裝，未涉及核心結構，犯後態度良好，認定「情堪憫恕」，依法減刑，判刑4年4月，上訴二審後，仍認定一審量刑妥適，駁回上訴。

檢警調查，南投縣蕭姓男子明知槍砲彈藥屬管制物品，先在2019年間，非法購入、持有20顆具殺傷力的子彈；後在2023年5月間，透過網路購買已貫通之金屬槍管，在南投住處將2把玩具槍改造成具殺傷力的非制式手槍。事後，蕭男持槍彈至河堤試射，撿拾空彈殼帶回家，企圖重新裝填製造子彈，但因無法擊發而未遂。

南投地院審酌，非法製造非制式手槍罪的法定本刑為7年以上有期徒刑，但蕭男患有精神疾病，領有身心障礙證明及診斷證明書，加上蕭製造槍支的手法，僅是以玩具槍為基礎換裝槍管、彈簧，沒有進行槍機、擊發機構等核心機械結構的精密製造，犯罪情節相較於一般精密改造之兵工廠為低。

此外，蕭男在警方上門搜索時，並無企圖逃匿或反抗之舉措，積極配合警方讓其順利查扣涉案槍彈，事後也坦然面對司法調查，堪認已有悔意。

法官認為，若對其科以最低法定刑度7年猶嫌過重，客觀上足以引起一般人之同情，犯罪情狀顯可憫恕。因此，一審依刑法第59條規定，酌減其刑，依非法持有子彈罪判刑7月，另依非法製造非制式手槍罪判刑4年2月，合併應執行有期徒刑4年4月，併科罰金7萬元。

蕭男不服上訴台中高分院，二審審認，原審已詳細審酌刑法第57條各款事由，充分考量被告的精神狀況、犯罪動機、手段及犯後態度，一審量刑具體、妥適，客觀上並無濫權，或違反比例原則而量刑失當之處，駁回上訴，維持原判，仍可上訴。

南投縣蕭姓男子涉改造玩具槍、持有子彈遭查獲，二審駁回上訴，判刑4年4月。圖／本報資料照
南投縣蕭姓男子涉改造玩具槍、持有子彈遭查獲，二審駁回上訴，判刑4年4月。圖／本報資料照

南投 南投縣

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