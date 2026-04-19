車停社區車格被撞爛求償25萬 駕駛亡家屬得賠…法官這原因砍價

新竹鄭女將愛車停放在社區地下停車場，卻遭李男因低血糖意識不清駕車猛撞，導致車輛受損嚴重，李男隨後於同年過世。鄭女向李男繼承人索賠25萬餘元。新竹地院審理後，認定車輛交易價值確實減損，判決繼承人應於遺產範圍內賠償17萬3500元。

判決書指出，去年5月7日上午，李男在社區停車場內，因低血糖意識不清，不慎撞擊鄭女停放在格位內的自小客車。李男於同年10月間過世，鄭女轉向李男的妻子及3名子女索賠，要求補償租車費、車價減損及鑑定費共25萬3900元。

鄭女主張因無車可用，67天租車費8萬餘元，法官認為鄭女未舉證工作通勤之必要性，且即便車輛未受損，平時也需負擔油錢與保養，屬於日常生活費，非事故直接造成，予以駁回；至於車輛價值減損，法院採信專業鑑價報告，認定事故使車輛市值減少16萬5000元；另鑑定費8500元，屬為證明損害所必要支出，也應納入賠償範圍。

李男家屬則稱保險公司已賠付修理費，且鄭女提出的租車收據缺乏統編與發票，真實性存疑。家屬更抗辯，該車已使用5年且里程數極高，市場價值應大幅折舊，認為原告提供的鑑價報告基準過高，不符合中古車市場實務。

新竹地院審理後，判定李男確實有過失，而家屬身為繼承人且未拋棄繼承，應負清償責任。最終判決李男應於繼承遺產範圍內，賠償鄭女車價減損16萬5000元及鑑定費8500元，合計17萬3500元。全案可上訴。