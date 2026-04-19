和美農會員工違規查詢同仁個資被抓包 恐面臨牢獄之災

彰化和美農會近日傳出內部員工違規查詢帳戶資料，引發資安疑慮。一名女員工疑似利用職務權限，擅自登入系統查閱非業務範圍內的其他員工個資。和美農會表示，透過內部稽核機制發現異常查詢紀錄，目前已依法處理，強調客戶個資並未外流，民眾不必擔心。

和美農會指出，今年3月進行例行內控檢查時，透過系統軌跡比對發現該名員工多次查詢同仁帳戶資料，非單一疏失，已蒐集相關證據並移送司法機關偵辦，後續將依妨害電腦使用罪與個人資料保護法等相關規定釐清責任。

和美農會表示，該員工行為已涉及濫用職權與侵害個資，雖員工查詢期間尚待釐清，但農會立場明確，將依法究責、絕不寬貸，同時全面檢討內部權限控管與資安流程，避免類似情況再度發生。

另外，今年2月芬園農會也曾發生類似事件，有員工因好奇查閱他人年終金額，擅自登入系統查詢共36筆資料，並在私下談話中提及內容，遭同仁檢舉後移送偵辦並遭解雇。

彰化縣政府農業處表示，農會內部資安控管仍有強化空間，已要求各農會建立更嚴謹的查詢與稽核制度，並加強資訊安全與個資保護相關法規宣導與教育訓練。