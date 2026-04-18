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獨／台中地院出現「中國大陸律師」一度驚動法界 偵辦結果出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

自行車零件商宥博公司對奧地利Baren Bike GmbH公司提告請求給付貨款6800百多萬元，宥博律師蔡昆洲去年揭露，奧籍公司欲以中國大陸劉姓律師擔任訴訟代理人，質疑威脅司法及國安，引起譁然；檢方簽分查有無違反律師法，以劉是公司法務自可代理出庭，難認「意圖營利」，偵結不起訴。

蔡昆洲去年在社群揭露「在台中地院驚見中國籍律師擔任訴訟代理人」，他當庭反對，對方卻辯稱「法律又沒禁止。」蔡質疑，此舉等同否認我國法律與制度的獨立性，嚴重衝擊司法主權及國安；台中地院事後表示，法官並未准許劉擔任代理人。

台中地檢主動簽分、全國律師聯合會告發指出，劉男是中國籍律師，未領得我國律師證書，無我國律師資格，其受Baren Bike GmbH公司委任為訴訟代理人，2025年8月13日到台中地院出庭代表公司發表意見，涉犯律師法無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件罪嫌。

檢方訊時，劉堅決否認犯行，辯稱他在台灣沒有使用律師身分，台灣法院也許可他出庭，對他發出庭通知。

檢方勘驗中院8月13日言詞辯論錄音，法官問劉男身分、對台灣法律是否了解？劉稱他是公司雇員、擔任法務，有了解台灣法律。

法官並稱「那我暫時准許你當...」話還沒說完，原告律師蔡昆洲立刻反應，表示劉男是中國大陸律師，其以被告代理律師身分談和解並非雇員，也提醒庭上，若允許中國大陸律師在台灣代理訴訟，可能會有非常大法律問題爭議。

根據開庭筆錄發現，劉始終未提及自己是以「律師身分」出庭擔任公司代理人，法官也沒許可；劉也供稱，他擔任公司法務1年薪水5萬元人民幣，包括要來台灣出庭，針對本案他沒收報酬，是以法律顧問身分協助，另也有公司聘書可證。

檢方認為，劉並未在本案另收額外費用，其擔任公司法務的5萬元人民幣薪水，非受託辦理個別訴訟事對價，然認他有律師法第127條第1項「意圖營利。」

檢方解釋，許多公司、法人設有法務部門，聘經理人、職員從事法律事務，也多有涉及訴訟事務、撰狀，代理出庭，並非罕見，若將其領薪資而辦理訴訟行為，直接視為「未取得律師資格，意圖營利而辦理訴訟事件」犯罪，顯昧於社會現實，強將社會多數人之慣習入罪化，擴大刑罰範圍。

檢方說，劉是公司法律顧問，自可代理出庭辦理訴訟事件，就算收取法律顧問費用，也難認屬「意圖營利」，偵結不起訴。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

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