行道樹樹根隆起致人行道破損 女騎士行經慘遭機車壓傷獲國賠6萬

黃姓女子2年多前騎機車到台南北區商家購物，在門口前找停車位，卻因行道樹根隆起致人行步道磚破損，機車傾倒壓傷她，向台南市府工務局提國賠，該局反控她違規將機車騎上人行道，法官認黃女受傷與其管理疏失具因果關係，而她應負擔四成過失責任，判該局應給付她6萬餘元。

黃女主張，2023年7月22日下午約3時許騎乘機車，搭載姊姊至北區東興路段商家購物，讓姊姊先行下車，她再自行至他處尋找停車位，將機車暫停在商家門口騎樓與道路交接處路面，但因樹根隆起，造成路面磁磚破損及人行步道磚破損凹洞，機車因此左傾壓至她身上。

因此，她左腕鈍傷、左膝擦鈍傷及左側胸鎖關節半脫位、左側旋轉肌腱損傷外，機車左側煞車桿斷裂、車身損裂、側柱凹損，她穿著長褲及攜帶行李箱均破損。

她向道路及行道樹管理單位工務局提國賠，包括醫療費5180元、未來復健費6000元、增加生活上支出1550元、不能工作損失16萬4820元、財物損失7630元及精神慰撫金30萬元，共計48萬5180元。

工務局表示，該事故發生前，未受理任何異常通報，且當日消防局並無受理黃女救護紀錄，也無報案紀錄佐證。同時，黃女停車地點為行人徒步區非法定停車空間，她本不得在該處停車外，她違規將機車騎上人行道，已違反交通規則而應受罰，她就此事故發生應負至少90％過失責任。

台南簡易庭指出，黃女將機車停放在商家門口時，因行道樹樹根隆起，造成路面出現磁磚破損及人行步道磚破損凹洞，機車因此往左傾倒壓至她身體而受傷。除有路面破損照片、台南醫院診斷證明書及手機錄影檔案光碟等佐證。

同時，店家員工到庭作證，事發時她在門市裡工作，收銀員跟她說外面有人跌倒，她出去的時候看到一台機車倒在地上，且有兩位女士在場，她問那兩位女士怎麼了，她們說因為路面不平跌倒。

台南簡易庭認為，工務局雖辯稱其對行道樹及紅色地磚管理並無欠缺，並提出同年7、8、9月巡查紀錄表為憑，但同年7、8月通報地點均與事故發生地點無關。商家為人流頻繁處所，因路面破碎不平整，行進間確有受影響而跌倒可能，足認黃女停放機車時受傷，確與行道樹樹根隆起，造成人行步道磚破損具有因果關係。

台南簡易庭逐一計算黃女因事故所受損害，包括醫療復健費、油資耗費、機車維修費用，以及請求精神慰撫金10萬元為適當，共計10萬7817元。

法官審酌，工務局管理缺失應負擔60％過失責任，黃女則應擔40％過失責任，因此，黃女得請求該局賠償金額應為6萬4690元。