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藥局欠4600萬遭逼以瘦瘦針、猛健樂抵付違約金 新北警逮5嫌

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區某藥局因借貸積欠4600萬元，遭債主強逼以俗稱「瘦瘦針」猛健樂等藥品抵付高額違約金，新北警方前天循線逮捕主嫌郭男及同夥林姓男子等5人並查扣罕見的土耳其製衝鋒手槍及本票、借據，警詢後依組織、槍砲、妨害自由、恐嚇、重利等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

新北市板橋區某知名藥局陳姓藥師，因資金周轉不靈向多家融資公司借貸，每借100萬必須簽立300萬本票，最後累計積欠44600萬元，威震集團旗下威揚會會長郭姓男子（42歲）以協助債務整合名義出面向藥局追償債務，逼迫支付違約金、代償金、賠償金為由，藉機取走藥店內價值96萬元的犀利士藥品8箱，食髓知味，再以商業共同合作，要求藥局無償提供俗稱「瘦瘦針」的猛健樂300支，市值400萬元，藉此私下對外販售牟取不法利益。

新北市刑大偵一隊獲報追查多日，前天執行專案掃蕩，逮捕郭男並在其基隆市中山區住家搜出罕見的土耳其製ZORAKI 914衝鋒手槍1支、子彈13顆、現金20萬元、本票30張，總金額763萬元、借據30張、筆記型電腦1台、手機2部等證物。

警方還南下嘉義逮捕同夥林姓男子（31歲）在內共5人到案，警詢後依違反組織、槍砲、妨害自由、恐嚇、重利等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，檢察官昨訊後，郭男以5萬元交保，其餘4人均以2萬元交保，警方強調將持續溯源追查該組織其他不法事證。

新北市警局指出，為展現幫派零容忍決心，自辦115年第1次同步掃黑行動專案，專案期間新北警總計掃蕩黑幫組織20件85人，緝獲槍枝4支、幫派服飾、徽章等不法證物，並針對黑道幫派經常活動處所實施專案性臨檢勤務，全力掃蕩轄區不法幫派分子，同時不容許黑道幫派以各種形式介入選舉或危及轄區治安。

新北市板橋區某藥局借貸積欠4600萬元，遭債主強逼以俗稱「瘦瘦針」猛健樂等藥品抵付高額違約金，新北警方前天循線逮捕主嫌郭男及同夥林姓男子（見圖）等5人並查扣罕見的土耳其製衝鋒手槍。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區某藥局借貸積欠4600萬元，遭債主強逼以俗稱「瘦瘦針」猛健樂等藥品抵付高額違約金，新北警方前天循線逮捕主嫌郭男及同夥林姓男子（見圖）等5人並查扣罕見的土耳其製衝鋒手槍。記者王長鼎／翻攝

新北市板橋區某藥局借貸積欠4600萬元，遭債主強逼以俗稱「瘦瘦針」猛健樂等藥品抵付高額違約金，新北警方前天循線逮捕主嫌郭男等5人並查扣罕見的土耳其製衝鋒手槍。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區某藥局借貸積欠4600萬元，遭債主強逼以俗稱「瘦瘦針」猛健樂等藥品抵付高額違約金，新北警方前天循線逮捕主嫌郭男等5人並查扣罕見的土耳其製衝鋒手槍。記者王長鼎／翻攝

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新北市板橋區某藥局借貸積欠4600萬元，遭債主強逼以俗稱「瘦瘦針」猛健樂等藥品抵付高額違約金，新北警方前天循線逮捕主嫌郭男等5人並查扣罕見的土耳其製衝鋒手槍。記者王長鼎／翻攝

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