地主合建欠稅千萬還偷偷轉移財產…執行官催繳辯賺錢再還 法院裁定管收

新北市70多歲陳姓男子多年前因地主合建案涉嫌漏稅，累積欠稅金額高達2725萬餘元，法務部行政執行署新北分署調查後發現，陳透過抵押、信託及匯款等多種手段隱匿處分名下財產，本月14日向新北法院聲請管收，經法院裁准，當日立即執行送入管收處所。

據了解，陳男在2012年至2013年間以地主身分與建設公司合建開發，卻未依法申報營業稅及所得稅，財政部北區國稅局三重稽徵所查獲後，2016年補徵稅款並處以罰鍰，陳男卻逾期未繳納，將此案移送新北分署執行。

新北分署指出，雖曾拍賣陳男名下不動產，但僅受償380萬餘元，剩餘欠款高達2725萬4421元，行政執行官深入調查發現，陳男得知國稅局啟動稅務調查，立即展開一連串財產處分行為，2015年6月將名下不動產設定抵押權給第三人，故意減損拍賣價值，抵押所得款項流向不明並未用於清償稅款。

2015年間，陳男又支付2428萬餘元購入不動產，卻以信託方式登記在第三人名正下，且於2016年底再次過戶移轉至他人名下，規避執行；另於2015年間自銀行帳戶分批匯出共2473萬元至某建設公司，且陳男當時擔任該公司負責人，顯有挪用資金、隱匿所得的事實。

新北分署曾多次通知陳男到場說明，陳男雖出面坦承欠稅，卻僅以「等以後賺錢再還」、「目前無能力」等語推諉，拒絕提出具體清償方案。有鑑於陳男明顯有隱匿、處分財產情事，對於鉅額資金流向無法給出合理交代，新北分署在今年4月14日向新北地院聲請管收。

新北地院法官審理後認定陳男符合「顯有履行義務之能力而故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等法律要件，當庭裁定准予管收。