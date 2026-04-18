快訊

老公結紮後竟懷孕！她夢見媽祖送子還揭性別 結局曝光網全看傻

「優質植物蛋白」吃錯加速老化？醫揭豆腐變雷的食用方法

影／校園剪樹竟鋸枝幹趕鳥！雛鳥受驚炸毛影片曝光…網炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

地主合建欠稅千萬還偷偷轉移財產…執行官催繳辯賺錢再還 法院裁定管收

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市70多歲陳姓男子多年前因地主合建案涉嫌漏稅，累積欠稅金額高達2725萬餘元，法務部行政執行署新北分署調查後發現，陳透過抵押、信託及匯款等多種手段隱匿處分名下財產，本月14日向新北法院聲請管收，經法院裁准，當日立即執行送入管收處所。

據了解，陳男在2012年至2013年間以地主身分與建設公司合建開發，卻未依法申報營業稅及所得稅，財政部北區國稅局三重稽徵所查獲後，2016年補徵稅款並處以罰鍰，陳男卻逾期未繳納，將此案移送新北分署執行。

新北分署指出，雖曾拍賣陳男名下不動產，但僅受償380萬餘元，剩餘欠款高達2725萬4421元，行政執行官深入調查發現，陳男得知國稅局啟動稅務調查，立即展開一連串財產處分行為，2015年6月將名下不動產設定抵押權給第三人，故意減損拍賣價值，抵押所得款項流向不明並未用於清償稅款。

2015年間，陳男又支付2428萬餘元購入不動產，卻以信託方式登記在第三人名正下，且於2016年底再次過戶移轉至他人名下，規避執行；另於2015年間自銀行帳戶分批匯出共2473萬元至某建設公司，且陳男當時擔任該公司負責人，顯有挪用資金、隱匿所得的事實。

新北分署曾多次通知陳男到場說明，陳男雖出面坦承欠稅，卻僅以「等以後賺錢再還」、「目前無能力」等語推諉，拒絕提出具體清償方案。有鑑於陳男明顯有隱匿、處分財產情事，對於鉅額資金流向無法給出合理交代，新北分署在今年4月14日向新北地院聲請管收。

新北地院法官審理後認定陳男符合「顯有履行義務之能力而故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等法律要件，當庭裁定准予管收。

新北市陳姓男子身為地主與建商合建欠稅2千多萬元，還偷偷轉移名下財產，法務部行政執行署新北分署行政執行官催繳竟辯等賺錢再還，新北法院日前裁定管收。圖／新北分署提供
新北市陳姓男子身為地主與建商合建欠稅2千多萬元，還偷偷轉移名下財產，法務部行政執行署新北分署行政執行官催繳竟辯等賺錢再還，新北法院日前裁定管收。圖／新北分署提供

國稅局 法務部 財政部

延伸閱讀

把借出的錢變定存！律師曝3步驟討回欠款 還能多拿5%利息

家屬還沒過戶就過世 國稅局教你遺產稅三大申報重點

「石化教父」潛逃…罹癌返台治療歸案 他詐貸判4年半定讞

楊梅區汽車音響店手機遭竊 他準備吃晚餐狼狽落網

相關新聞

91歲老婦失聯4年在家成乾屍 同住兒涉詐老人年金無保請回理由曝光

宜蘭91歲老婦人失聯4年，被發現死在家中已成乾屍。檢警認為與她同住的兒子涉嫌隱瞞母親死訊藉以冒領老人津貼，聲請羈押但法院裁定無保請回。檢方不服將提出抗告。

地主合建欠稅千萬還偷偷轉移財產…執行官催繳辯賺錢再還 法院裁定管收

新北市70多歲陳姓男子多年前因地主合建案涉嫌漏稅，累積欠稅金額高達2725萬餘元，法務部行政執行署新北分署調查後發現，陳透過抵押、信託及匯款等多種手段隱匿處分名下財產，本月14日向新北法院聲請管收，經法院裁准，當日立即執行送入管收處所。

高雄40歲竊賊連偷4瓶140元羊乳辯口渴喝光 法官裁定收押理由曝光

40歲蕭姓男子今年3月下旬在高市前鎮區竊取2瓶楊姓女住戶訂購羊乳，被警方逮獲送辦；沒料，2周後又竊取顏姓女住戶2瓶羊乳，蕭落網辯因口渴、肚子餓將羊乳喝光，由於是慣竊且居無定所，雖偷4瓶羊乳僅價值140元，但犯行有反覆實施之虞，經檢方聲押獲准。

第一金人壽擅自取消錄取面試者慘了 遭判要補發薪水

高雄市一名朱姓男子應徵第一金人壽保險員獲錄取，卻在報到前夕被第一金人壽的人資發現他曾與前東家國泰人壽有勞資糾紛，因此人資當即以他「面試不誠實」為由撤銷錄取，朱男不服提起訴訟，法官認定第一金人壽解雇不合法，判決兩造雇傭關係存在，須補發薪資及勞退金。

鍾文智落跑 高院法官涉縱放：沒注意他罪很重

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證獲利四億七千萬元，累計刑期卅年五月定讞，棄保一億潛逃。台灣高等法院未延長科技設備監控，且以「審理單」替代裁定，以致檢方無法抗告。法官陳勇松遭司法院移送懲戒，監察院也彈劾，職務法庭昨天開庭，陳竟說「沒注意到鍾文智罪很重、有矚目性」，還稱是依「無罪推定原則」做決定。

刑訴法三讀 預防性羈押事由擴大 納入酒駕、殺幼童

立法院昨三讀修正通過「刑事訴訟法」部分條文，擴大預防性羈押事由，納入刑法不能安全駕駛罪（酒駕）、殺幼童罪、妨害性影像罪，及兒少性剝削、詐欺犯罪危害防制條例等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。