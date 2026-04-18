高雄40歲竊賊連偷4瓶140元羊乳辯口渴喝光 法官裁定收押理由曝光

40歲蕭姓男子今年3月下旬在高市前鎮區竊取2瓶楊姓女住戶訂購羊乳，被警方逮獲送辦；沒料，2周後又竊取顏姓女住戶2瓶羊乳，蕭落網辯因口渴、肚子餓將羊乳喝光，由於是慣竊且居無定所，雖偷4瓶羊乳僅價值140元，但犯行有反覆實施之虞，經檢方聲押獲准。

前鎮警分局指出，草衙一帶近日出現專偷羊乳的竊賊，有網友貼出竊賊於4月16日清晨4時許在住家門口，趁四下無人之際，偷走訂購的2瓶羊乳，竊行被監視器全都錄。

警方聯繫顏姓女住戶（40歲）完成報案手續，展開調查，透過監視畫面，認出竊賊是蕭姓男子（40歲），蕭男於3月25日曾在佛道路以同樣手法偷竊楊姓女住戶（54歲）訂購的羊乳，由於蕭居無定所，警方當時調閱沿線監視器，於4月初在豐漁二路的廢棄工廠內逮到蕭男，依竊盜罪函送偵辦。

沒料，蕭又重施故技偷羊乳，警方運用科技偵查手段循線追查，研判蕭常出沒在興仁公園附近，於16日傍晚4時許，在前鎮區興仁公園附近查獲蕭男。

蕭男到案時，原本否認犯行，但警方出示沿線監視器影像、行進軌跡及相關事證，蕭見無法狡辯，辯稱因當時肚子餓、口渴才偷羊奶喝。

由於蕭男居無定所且無業，將民眾訂購的羊奶當作「免費糧食」，雖4瓶僅市價約140元，但警方認其犯行影響民眾生活甚鉅，且有連續、反覆實施竊盜的行為，檢具完整事證，報請高雄地方檢察署檢察官聲請拘票獲准。

警方取得拘票後，隨即依法拘提到案並告知相關權利，警詢後，依竊盜罪移送高雄地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲請羈押，高雄地院裁定將蕭男收押。

蕭姓男子騎單車閒晃，在高市前鎮區竊取女住戶訂購的羊乳，犯行全都錄。記者石秀華／翻攝

蕭姓男子騎單車閒晃，在高市前鎮區竊取女住戶訂購的羊乳，犯行全都錄。記者石秀華／翻攝

蕭姓男子騎單車閒晃，在高市前鎮區竊取女住戶訂購的羊乳，犯行全都錄。記者石秀華／翻攝

蕭姓男子騎單車閒晃，在高市前鎮區竊取女住戶訂購的羊乳後喝光光，警方起獲空瓶。記者石秀華／翻攝