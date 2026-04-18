91歲老婦失聯4年在家成乾屍 同住兒涉詐老人年金無保請回理由曝光

宜蘭91歲老婦人失聯4年，被發現死在家中已成乾屍。檢警認為與她同住的兒子涉嫌隱瞞母親死訊藉以冒領老人津貼，聲請羈押但法院裁定無保請回。檢方不服將提出抗告。

法院今天說明裁定理由，法官認為，檢察官以張男涉犯偽造文書及詐欺等罪嫌重大，且有反覆實施詐欺及滅證的羈押原因與必要，聲請羈押並禁止接見通信。但證人是兩位與被告已有多年沒有來往的姊姊，雙方應無串證之虞，且全案曝光，被害人也已死亡，被告應該沒有反覆詐欺的可能，無羈押必要性。

檢方表示，老婦人至少4年沒有就醫紀錄，老人津貼都是同住的張男領取，懷疑張男刻意隱瞞母親死訊詐領津貼至少4年，對於法院裁定無保請回，將依規定提出抗告。

全案源於張姓婦人的女兒日前向羅東警方報案，稱多年聯繫不上91歲老母親，要探視也遭到與母親同住的弟弟拒絕，擔心母親安全。警方16日晚間持搜索票到張婦位於羅東鎮家中搜索，發現張婦已成乾屍。

檢警查出，年事已高的張婦近年無就醫紀錄，每月敬老年金都由同住兒子到郵局領取，初估超過20萬元，認張男涉犯偽造文書及詐欺罪嫌重大；張男偵訊時，對於母親狀況，則是避重就輕。檢警昨天相驗，無法確認死因及有無外傷，已安排下周解剖釐清。