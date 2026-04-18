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男超商偷洋芋片炸雞 被發現由偷變搶遭逮法辦

中央社／ 南投縣18日電

黃姓男子到超商竊取洋芋片、冰棒、炸雞等食物，未結帳就走出店外，店長發現追出，黃男為逃脫而與店長、熱心民眾扭打，警方趕到逮捕黃男，犯行由偷變搶，依準強盜罪嫌法辦。

南投縣警察局草屯分局今天向媒體說明，豐城派出所近日獲報，1名男子在1家超商竊取零食、熟食等商品欲離開，被超商店長識破後發生扭打，警方到場迅速逮捕黃姓嫌犯。因黃男為保住零食、脫逃而與店長等人扭打，全案依刑法準強盜罪嫌移送南投地方檢察署偵辦。

草屯分局表示，黃男前往超商假裝選購商品，將洋芋片、冰棒、炸雞等商品拿在手中，未到櫃台結帳就走到店外，店長發現呼喊制止，黃男一聽到叫喊聲便趕緊騎腳踏車欲離開，店長追出並與熱心民眾攔阻，黃男為脫逃與對方拉扯、扭打，造成熱心民眾遭打傷。

草屯分局表示，這家超商與派出所保持聯繫，事發當時店長迅速聯絡警方抵達，黃男見警情緒失控，被警方壓制、脫逃無望而放棄抵抗，員警確認犯行後逮捕返所偵辦，清點商品價值新台幣1001元。

強盜 南投縣 超商

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