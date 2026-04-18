聽新聞
0:00 / 0:00
男超商偷洋芋片炸雞 被發現由偷變搶遭逮法辦
黃姓男子到超商竊取洋芋片、冰棒、炸雞等食物，未結帳就走出店外，店長發現追出，黃男為逃脫而與店長、熱心民眾扭打，警方趕到逮捕黃男，犯行由偷變搶，依準強盜罪嫌法辦。
南投縣警察局草屯分局今天向媒體說明，豐城派出所近日獲報，1名男子在1家超商竊取零食、熟食等商品欲離開，被超商店長識破後發生扭打，警方到場迅速逮捕黃姓嫌犯。因黃男為保住零食、脫逃而與店長等人扭打，全案依刑法準強盜罪嫌移送南投地方檢察署偵辦。
草屯分局表示，黃男前往超商假裝選購商品，將洋芋片、冰棒、炸雞等商品拿在手中，未到櫃台結帳就走到店外，店長發現呼喊制止，黃男一聽到叫喊聲便趕緊騎腳踏車欲離開，店長追出並與熱心民眾攔阻，黃男為脫逃與對方拉扯、扭打，造成熱心民眾遭打傷。
草屯分局表示，這家超商與派出所保持聯繫，事發當時店長迅速聯絡警方抵達，黃男見警情緒失控，被警方壓制、脫逃無望而放棄抵抗，員警確認犯行後逮捕返所偵辦，清點商品價值新台幣1001元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。