快訊

九合一風雲／高虹安拚連任 綠派莊競程再現空降奇兵？

NBA／魔術轟爆黃蜂禁區「連續三年晉級季後賽」 首輪將戰活塞

LINE又出狀況！傳圖失敗、相機全黑災情爆 官方急曝解法

聽新聞
0:00 / 0:00

第一金人壽擅自取消錄取面試者慘了 遭判要補發薪水

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名朱姓男子應徵第一金人壽保險員獲錄取，卻在報到前夕被第一金人壽的人資發現他曾與前東家國泰人壽有勞資糾紛，因此人資當即以他「面試不誠實」為由撤銷錄取，朱男不服提起訴訟，法官認定第一金人壽解雇不合法，判決兩造雇傭關係存在，須補發薪資及勞退金。

判決書指出，朱男於2025年1月應徵第一金人壽保險銷售員，經多輪面試後接獲錄取通知，約定於2月3日報到，每月工資約2萬8千餘元，不料，第一金人壽人資部門在報到前夕查出朱男與前雇主國泰人壽曾有民事訴訟，認為朱男在面試詢問「是否曾與前公司有爭議」時回答「否」，涉及虛偽表示，違反保險業誠信原則，於報到前由廖姓人資通知朱男取消錄取。

第一金人壽主張，保險從業人員須接觸客戶高度敏感個資與財務狀況，誠信為首要條件，朱男刻意隱瞞與前東家的訴訟糾紛，使雇主誤信而訂立契約，已觸犯勞基法規定，公司有權不經預告終止契約。

朱男則抗辯，他與前東家國泰人壽的訴訟是因遭違法解雇而起，一審法院判他勝訴，二審則達成和解，由於和解契約中簽有高達100萬元的保密條款，他因非法律專業，擔心告知新東家會觸犯違約金條款，並非有意欺瞞，且第一金人壽在徵才廣告中並未要求具備無訴訟紀錄，其行為並無損害公司之虞。

高雄地院法官審理後認為，勞基法規定勞工虛偽意思表示須達「使雇主誤信而有受損害之虞」始得解雇。經查，朱男與前東家的官司是為爭取勞動權益，並非品格問題，且資方曾去電前雇主查證，得知朱男過去工作表現與同事相處狀況均佳，足見朱男並無因隱瞞訴訟而造成第一金人壽具體損害之風險。

法官指出，朱男確實受限於與前東家的保密協議，其未揭露訴訟紀錄具有正當理由，資方僅以其未誠實告知即斷定其不具誠信，實屬速斷，此外朱男於報到日遭拒後，仍積極表達提供勞務之意並申請調解，應視為雇主受領勞務遲延。

高雄地方法院法官最終判決，確認兩造雇傭關係存在，第一金人壽應給付朱男自2025年2月起至復職日止的薪資，並按月提繳勞工退休金。全案仍可上訴。

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

勞基法 面試 第一金 國泰人壽 高雄市

延伸閱讀

公司給資遣費就得走人？律師搖頭：多數人第一步就錯了

出大包！讓鍾文智溜走的法官說不知道他被判30年5月 稱不知矚目

她面試過3關+測驗身心俱疲…起薪僅36K 網：憑什麼要求這麼多

高雄小貨車人行道撞死日本女遊客判1年8月 肇事翁不服提上訴

相關新聞

鍾文智落跑 高院法官涉縱放：沒注意他罪很重

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證獲利四億七千萬元，累計刑期卅年五月定讞，棄保一億潛逃。台灣高等法院未延長科技設備監控，且以「審理單」替代裁定，以致檢方無法抗告。法官陳勇松遭司法院移送懲戒，監察院也彈劾，職務法庭昨天開庭，陳竟說「沒注意到鍾文智罪很重、有矚目性」，還稱是依「無罪推定原則」做決定。

醉父用枕頭悶死5歲兒 一審判無期

基隆簡姓男子去年五月酒後用枕頭悶死五歲兒子，他前妻淚訴請求簡男判死，合議庭認為，簡男手段殘忍、喪失道德底線罪大惡極，但國民法庭考量簡男與前妻長期因經濟爭執，壓力無法紓解等因素，判簡男無期徒刑、褫奪公權終身。

刑訴法三讀 預防性羈押事由擴大 納入酒駕、殺幼童

立法院昨三讀修正通過「刑事訴訟法」部分條文，擴大預防性羈押事由，納入刑法不能安全駕駛罪（酒駕）、殺幼童罪、妨害性影像罪，及兒少性剝削、詐欺犯罪危害防制條例等。

第一金人壽擅自取消錄取面試者慘了 遭判要補發薪水

高雄市一名朱姓男子應徵第一金人壽保險員獲錄取，卻在報到前夕被第一金人壽的人資發現他曾與前東家國泰人壽有勞資糾紛，因此人資當即以他「面試不誠實」為由撤銷錄取，朱男不服提起訴訟，法官認定第一金人壽解雇不合法，判決兩造雇傭關係存在，須補發薪資及勞退金。

前妻淚求判死刑！狠父悶死5歲兒國民法庭判無期 法官指未判死原因

基隆簡姓男子去年5月涉嫌酒後用枕頭悶死5歲兒子，基隆地院國民法庭今天下午宣判，簡男前妻開庭時曾淚訴請求判他死刑，合議庭認為簡男手段殘忍，罪大惡極，但長期因經濟爭執累積壓力無法紓解等綜合考量，判處簡男無期徒刑，褫奪公權終身。

徒手毆打…5月大男嬰遭凌虐致死裝袋棄屍 狠父、乾妹2人續押禁見

台南5個月大方姓男嬰去年底疑遭父母及父親乾妹凌姓女子3人凌虐致死後，以塑膠袋包裹其屍體後，再由父親以機車載凌女將塑膠袋丟棄在新市區橋下排水溝棄屍，方父等3人今被依妨害幼童發育致死罪等起訴，在押中方父及凌女移審台南地院，法官下午裁定羈押且禁止接見及通信。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。