刑訴法三讀 預防性羈押事由擴大 納入酒駕、殺幼童

立法院會今天三讀「刑事訴訟法第101條之1」修正案，擴大預防性羈押事由，納入刑法不能安全駕駛罪（酒駕）、殺幼童罪、妨害性影像罪，以及兒少性剝削、詐欺犯罪危害防制條例等罪。圖／聯合報系資料照片

立法院昨三讀修正通過「刑事訴訟法」部分條文，擴大預防性羈押事由，納入刑法不能安全駕駛罪（酒駕）、殺幼童罪、妨害性影像罪，及兒少性剝削、詐欺犯罪危害防制條例等。

現行刑事訴訟法第一○一條之一規定，被告經法官訊問後，認為犯刑法強制性交罪、殺人罪、傷害等罪，且嫌疑重大，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，而有羈押的必要者，得羈押之。

修法後，新法在預防性羈押事由中，增訂多款罪名，包括刑法不能安全駕駛罪、殺幼童罪、凌虐或妨害未成年人健康發育罪、妨害性影像罪、加重妨害性影像罪、供人觀覽性影像罪、製作不實性影像罪、還有第三○二條之一的妨害自由罪。

此外，三讀條文也將兒少性剝削條例第卅六條第一項至第五項，以及第卅八條第一項、第三項、第四項之罪，與詐欺犯罪危害防制條例第四十三條、第四十四條之罪，及組織犯罪防制條例第三條第一項前段之罪等，納為預防性羈押事由。

另外，為因應憲法法庭判決死刑需法官一致決，立法院會也三讀修正通過「法院組織法第一○六條」，除增訂被害人得於裁判確定後，聲請閱覽評議意見，也明定經處死刑的評議簿，應永久保存。

提案的立委翁曉玲指出，有鑑於被處死刑判決的案件對社會安全有重大影響，也對被告生命權影響甚鉅，依現行機關檔案保存規定，評議簿僅需保存十年，導致經判處死刑的個案，恐因評議簿滅失而無法確認是否經一致決，使其得逃脫死刑執行。