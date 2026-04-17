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前妻淚求判死刑！狠父悶死5歲兒國民法庭判無期 法官指未判死原因

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

基隆簡姓男子去年5月涉嫌酒後用枕頭悶死5歲兒子，基隆地院國民法庭今天下午宣判，簡男前妻開庭時曾淚訴請求判他死刑，合議庭認為簡男手段殘忍，罪大惡極，但因長期因經濟爭執累積壓力無法紓解等綜合考量，判處簡男無期徒刑，褫奪公權終身。

去年9月檢方依成年人故意對兒童犯殺人等罪起訴簡男，經連續兩日國民法庭法官審理，今天下午4時宣判。審判長劉桂金判決時表示，簡男自述犯罪動機為張女要把兒子帶走，雙方因而發生衝突，他承認對張女有仇恨，張女並提出離婚。

法官說，男童不只呼吸道阻塞，經解剖遺體後，男童的肺部也腫脹，顯示生前曾經掙扎，簡男手段殘忍，殺害自己的年僅5歲的親生兒子，已經喪生道德的底線，罪大惡極。

法官並說，簡男與被害人為父子關係，竟以這種手段殺害，違反生命法益，讓兒子失去成長機會，張女好不容易求得兒子，造成一輩子的傷痛。簡男自述犯案時飲酒，但在警詢時能切題回答，顯然並未因飲酒影響行為能力，且案發後並未自首。

至於是否判死刑，法官指出，張女提及婚姻期間，10餘年遭簡男冷暴力，張女及死者的舅舅都表達希望簡男能判處死刑。

合議庭綜合考量後認為，簡男能教化的可能性堪慮，審酌簡男與張女因經濟爭執，長期累積壓力無法紓解，判處簡男無期徒刑，褫奪公權終身。

簡男與張姓妻子結婚14年，去年4月夫妻因口角簡男涉嫌動手打人，簡妻事後聲請通常保護令，並帶兒子回娘家居住，但保護令尚未核下。簡妻準備離婚及要求取得兒子的監護權，但未禁止簡男探視兒子及帶回家。簡男接兒子回家同住，但隔天未送去幼兒園上課。簡妻上門找人發現愛兒慘死。

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基隆狠父悶死5歲兒國民法庭判無期，法官指罪大惡極，但這理由未判死。本報資料照片
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