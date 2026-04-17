桃園首見境外虛擬幣選舉賭盤！台男押注縣市長席次 返國遭拘提

「2026九合一選舉」將於今年11月28日登場，我國選舉公告尚未發布，境外號稱比民調更準的預測市場「Polymarket」早以「2026年台灣地方選舉：黨內優勝者」開放下注，檢警接獲情資，廖姓男子以虛擬幣下注縣市長席次，昨返國即遭拘提，依違反公職人員選舉罷免法罪嫌送辦。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說明，日前接獲桃園市、金門縣刑警大隊提報情資，發現有人疑似利用境外去中心化預測平台「Polymarket」，以今年11月28日即將舉行的九合一地方選舉為標的，開設選舉賭盤，吸引不特定民眾利用虛擬貨幣下注，內容鎖定各政黨最終可拿下多少縣市長席次，形同把選舉結果當作賭博輸贏。

檢察長張春暉對此高度重視，指派檢察官林奕瑋指揮警方組成專案小組深入追查，發現賭盤採用類似「對賭」模式運作，下注者可選擇某政黨是否會成為最大贏家，賠率則依雙方下注金額與勝率即時浮動，平台從中抽取手續費牟利；投注使用穩定幣「USDC」，價格同等於美元，具有跨境轉移快速、追查不易等特性，增加查緝難度。

專案小組循線鎖定廖姓男子涉嫌透過網路參與並操作相關下注行為，利用境外平台與虛擬資產規避監管，檢察官指揮警方持續蒐證，並掌握其行蹤，直到昨天廖男返國，入境桃園國際機場時，當場遭警方拘提到案，帶回偵訊，釐清是否涉及經營或參與賭盤及金流來源。

檢方強調，依公職人員選舉罷免法規定，不論透過實體或網路，只要參與選舉賭博，最高可處6個月有期徒刑；若是開設或經營選舉賭盤，最重可判5年徒刑，相關不法所得包含虛擬貨幣也將一併沒收。

桃園地檢署呼籲，選舉結果攸關公共利益與民主制度，民眾切勿抱持僥倖心理參與賭盤，若發現疑似選舉賭博網站或群組，可主動向檢警檢舉，共同維護乾淨、公平的選舉環境。

2026九合一選舉尚未發布公告，境外博奕平台Polymarket以「2026年台灣地方選舉：黨內優勝者」開放下注，桃園檢警據報，廖男以虛擬幣下注下注縣市長席次，昨趁他返國時將他逮捕清查。圖／桃園地檢署提供