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桃檢破獲九合一選舉賭盤 逮1賭客送辦

中央社／ 記者葉臻桃園17日電

台灣桃園地方檢察署今天表示，破獲以年底九合一選舉結果為標的賭盤，平台位於境外，藉虛擬貨幣投注模式規避查緝；已逮獲下注的廖姓男子，依違反公職人員選舉罷免法偵辦。

桃檢說，接獲金門縣警察局刑事警察大隊、桃園市政府警察局刑警隊提報，有人在境外去中心化預測平台Polymarket開設選舉賭盤，以「2026年臺灣地方選舉：黨內優勝者」為標的，誘使民眾以虛擬貨幣投注。

桃檢表示，經組專案小組深入追查，發現廖姓男子涉透過虛擬貨幣下注方式，利用網路以縣市長政黨選舉結果為標的賭博，昨天趁廖姓男子自境外返國時，於桃園國際機場查獲到案。

據桃檢調查，選舉賭盤以今年縣市長選舉各政黨總席次結果為標的，而投注網站是PK賭盤，以虛擬貨幣USDC為投注籌碼，網站平台抽取入、出金手續費，由不特定人下注。

桃檢表示，依選罷法，不論線上或線下，參與選舉賭盤最高可處6個月有期徒刑；經營者最高可處5年有期徒刑，另有不法所得（含虛擬資產），將一律依法沒收。

賭盤 九合一選舉

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