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新北割頸案兇手最快1年多就符合假釋門檻？ 他喊可塑性不該是免死金牌

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

新北市割頸案，犯案的「乾哥」郭姓少年與教唆的「乾妹」林姓少女分別判處12年與11年有期徒刑確定。律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，最快在「一年多」之後，「他們就可以符合假釋的門檻，拍拍屁股準備回家吃晚餐了」。

割頸案的乾哥乾妹一年多後就能出獄？王至德表示，有人可能覺得，「還好嘛，至少要在裡面待個10年8年」，如果你是這樣想的，法律可能會讓你失望。

關於法律給少年的「優惠」，王至德表示，一般人犯法，想要假釋通常要關滿2分之1，如果是累犯甚至要關到3分之2。但這對乾兄妹適用的是「少年事件處理法」，少年受刑人只要「服滿3分之1」的刑期，就可以聲請假釋。乾哥判12年，3分之1的話答案是4年；乾妹判11年，3分之1的答案是3年8個月。

郭姓少年與林姓少女從案發到現在已經被收容快兩年，王至德表示，這些時間統統可以折抵刑期。這代表最快在「1年多」之後，就可以符合假釋的門檻。

未成年殺人為什麼可以打折、提早假釋？王至德說，其實《少年事件處理法》的立法精神在於「少年的可塑性」以及少年犯罪的特殊性。法律認為，小孩子心智還沒成熟，容易衝動或是被帶壞，只要好好教育，未來還是有機會重新做人，所以給比較寬容的條件，希望未成年犯罪者能早點回歸社會。

「可塑性不該是一體適用的免死金牌」，他說，「可塑性」應該是要視個案而定的。有些未成年人確實是一時糊塗，但如果遇到犯下冷血重案、毫無悔意，甚至根本已經「無可救藥」的極端案例，法律真的還要這樣死板板地強迫給予「特別優惠」嗎？

王至德表示，法律的善意不應該被濫用，當面對一個把人命當兒戲的加害者，還要拘泥於法條、一概而論地強迫社會給特別待遇，這對被害人家屬來說，無疑是在傷口上灑鹽。可塑性這3個字，真的不是每一種惡意都承擔得起的。

不過，他說，第一時間假釋的機率不高，這樣的矚目案件，除非兩人真的能夠知錯改過，不然他個人實在不願看到獄方草率的依照規定隨隨便便的就放出來。

王至德表示，依新聞報導，乾哥甚至還恐嚇過秘密證人，直接嗆聲說「等我出去你就知道」，連被害者的爸爸都悲傷地表示如果乾哥出獄的話，自己可能會是第一個有危險的，希望兩人真的能夠好好悔改，不然出獄之後社會上只是又多兩個不定時炸彈罷了，「至於法官說的，要他們兩個孝順被害人的爸爸，就算了吧」。

圖為新北市割頸案受害者的父母泣訴判決不公。本報資料照片
圖為新北市割頸案受害者的父母泣訴判決不公。本報資料照片

假釋 割喉案

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