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美國聯邦法院判川普敗訴 司法院前院長：如果50年前會贏

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

最高檢察署今在「貴陽講堂」召開「台灣法學方法論壇精粹」新書發表會，司法院前院長賴英照致詞時表示，美國總統川普關稅案被聯邦法院判決超越法律授權，不過，如果是在50年前，川普有可能會勝訴。

司法院前院長賴英照今參加最高檢察署「台灣法學方法論壇精粹」新書發表會。記者王聖藜 /攝影
司法院前院長賴英照今參加最高檢察署「台灣法學方法論壇精粹」新書發表會。記者王聖藜 /攝影

賴英照表示，法學方法是一門很重要的課程，於國內的情況，似乎沒有得到應有的重視，但事實上法學一點不遙遠，它跟每一個人都息息相關。

賴英照說，他舉一個大家都有感的案件。譬如說，一個多月前即今年2月20日美國聯邦最高法院做了一個全世界都變成頭條新聞的判決，就是關稅案；美國總統川普上任之後，去年4月2日發布對外國的產品銷到美國要課徵多少的關稅，台灣也在裡面。

賴說，美國有些進口商去告川普說命令違法，但川普說合法，川普說，他是根據1977年國際緊急經濟權力法，還表示條文規定在國家非常時期，總統有權去規範進口貨物的行為，川普說的規範，就是可以包括課徵關稅。

賴說，官司一路上達到聯邦法院，結果判決川普超越法律的授權，就法律人來講，會問的是最後包含用什麼方法獲得這樣的結論？為什麼總統沒有包括關稅的權利？就是法學方法，川普的運氣不是很好，如果川普在50年前，很有可能會勝訴。

賴英照表示，他在這本書裡花了蠻大的篇幅解釋美國這200年來法學方法的演變，其實，他去年10月就在報紙的文章已經寫過，指聯邦最高法院如果依照這幾十年代流行的文本主義的方法川普會輸，而他寫文章不是預測判決，是分析照法學方法來走會產生什麼結果。

最高檢察署今在「貴陽講堂」召開「台灣法學方法論壇精粹」新書發表會。 記者王聖藜 /攝影
最高檢察署今在「貴陽講堂」召開「台灣法學方法論壇精粹」新書發表會。 記者王聖藜 /攝影

美國 關稅 賴英照 川普

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