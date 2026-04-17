高雄小貨車人行道撞死日本女遊客判1年8月 肇事翁不服提上訴

高雄市前金區去年3月發生張姓老翁駕駛小貨車，超速偏離車道直接衝上人行道，撞上一名來台旅遊的日本女遊客池田，導致其送醫搶救半個月後仍重傷不治。高雄地院一審依過失致死罪，判處張翁有期徒刑1年8月，但張翁不服提出上訴，二審遭駁回。

去年3月15日下午4時20分許，張姓老翁（73歲）駕駛小貨車沿中華四路往北行駛，在綠燈起步通過中華五福圓環時，張翁卻因一時恍神，車輛開始向右偏駛，並在短短8秒內將時速急遽加速，在完全未煞車、減速的失控狀態下，小貨車直接駛入圓環東北端的人行道。

當時，日本籍母子遊客池田在人行道上漫步，面對突如其來的車輛，兒子幸運閃避逃過一劫，但母親閃避不及，遭小貨車右前側猛力撞擊倒地。

遭撞的日籍婦人池田受創嚴重，期間歷經裝設葉克膜、右下肺葉與右中肺葉切除、肝臟填塞止血等多項重大手術，無奈傷勢過重，最終於4月1日上午因多重器官衰竭、敗血性休克及嚴重腦病變宣告不治。

一審高雄地院法官審理時指出，張翁過失情節重大，造成被害人家屬難以抹滅的傷痛，雖雙方未能達成和解，但法官考量雙方社經地位等諸多因素，故不能將未和解的責任全數歸咎於張翁，考量張翁犯後坦承犯行、態度尚可，因此一審判處有期徒刑1年8月，不過張翁不服判決提出上訴，案件經上訴至二審，高雄高分院審理後認定原審判決認事用法均無違誤，量刑亦屬妥適，宣判駁回上訴。全案尚未定讞。