快訊

珊瑚年輪藏「強震超級週期」密碼！ 專家警告：沖繩海溝進入活躍期

京都男童棄屍案／送養子上學成最後一程 父供稱「一時衝動掐脖」

台積電Q1財報超驚豔卻狠跌？達人揭「利多出盡」背後5大省思

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄小貨車人行道撞死日本女遊客判1年8月 肇事翁不服提上訴

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市前金區去年3月發生張姓老翁駕駛小貨車，超速偏離車道直接衝上人行道，撞上一名來台旅遊的日本女遊客池田，導致其送醫搶救半個月後仍重傷不治。高雄地院一審依過失致死罪，判處張翁有期徒刑1年8月，但張翁不服提出上訴，二審遭駁回。

去年3月15日下午4時20分許，張姓老翁（73歲）駕駛小貨車沿中華四路往北行駛，在綠燈起步通過中華五福圓環時，張翁卻因一時恍神，車輛開始向右偏駛，並在短短8秒內將時速急遽加速，在完全未煞車、減速的失控狀態下，小貨車直接駛入圓環東北端的人行道。

當時，日本籍母子遊客池田在人行道上漫步，面對突如其來的車輛，兒子幸運閃避逃過一劫，但母親閃避不及，遭小貨車右前側猛力撞擊倒地。

遭撞的日籍婦人池田受創嚴重，期間歷經裝設葉克膜、右下肺葉與右中肺葉切除、肝臟填塞止血等多項重大手術，無奈傷勢過重，最終於4月1日上午因多重器官衰竭、敗血性休克及嚴重腦病變宣告不治。

一審高雄地院法官審理時指出，張翁過失情節重大，造成被害人家屬難以抹滅的傷痛，雖雙方未能達成和解，但法官考量雙方社經地位等諸多因素，故不能將未和解的責任全數歸咎於張翁，考量張翁犯後坦承犯行、態度尚可，因此一審判處有期徒刑1年8月，不過張翁不服判決提出上訴，案件經上訴至二審，高雄高分院審理後認定原審判決認事用法均無違誤，量刑亦屬妥適，宣判駁回上訴。全案尚未定讞。

高雄張姓老翁駕駛廂型車，撞死來台旅遊的日籍旅客。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄張姓老翁駕駛廂型車，撞死來台旅遊的日籍旅客。記者巫鴻瑋／翻攝

日本 人行道 高雄

延伸閱讀

台中無照男酒駕撞死人落跑7分鐘 辯返家「大號」是正當理由

高雄狼繼父把女兒當性奴3年內性侵41次 橋院重判13年半

台中運動中心偷拍少女如廁 男認罪賠償一審獲緩刑

「石化教父」潛逃...罹癌返台治療歸案 他詐貸判4年半定讞

相關新聞

新北割頸案兇手最快1年多就符合假釋門檻？ 他喊可塑性不該是免死金牌

新北市割頸案，犯案的「乾哥」郭姓少年與教唆的「乾妹」林姓少女分別判處12年與11年有期徒刑確定。律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，最快在「一年多」之後，「他們就可以符合假釋的門檻，拍拍屁股準備回家吃晚餐了」。

美國聯邦法院判川普敗訴 司法院前院長：如果50年前會贏

最高檢察署今在「貴陽講堂」召開「台灣法學方法論壇精粹」新書發表會，司法院前院長賴英照致詞時表示，美國總統川普的關稅案被聯邦法院判決超越法律授權，不過，如果是在50年前，川普有可能會勝訴。

高雄小貨車人行道撞死日本女遊客判1年8月 肇事翁不服提上訴

高雄市前金區去年3月發生張姓老翁駕駛小貨車，超速偏離車道直接衝上人行道，撞上一名來台旅遊的日本女遊客池田，導致其送醫搶救半個月後仍重傷不治。高雄地院一審依過失致死罪，判處張翁有期徒刑1年8月，但張翁不服提出上訴，二審遭駁回。

「石化教父」潛逃…罹癌返台治療歸案 他詐貸判4年半定讞

工總前理事長、和桐集團創辦人陳武雄曾因和鑫光電內線交易案判刑2年半定讞，卻在入監前潛逃出境，直到罹癌才自行返台歸案，並保外就醫至今。陳另涉台灣優力連鎖加油站詐貸案，最高法院依違反銀行法判刑4年6月定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

新北菡生婦幼中心涉詐健保給付有前科 2年約300件、返還385萬元

新北市菡生婦幼診所涉詐健保費，遭檢調搜索。健保署表示，該診所非首不當申報健保，早在2020和2021年，健保署就發現其剖腹產占比高出一般診所約三成，當時診所坦承有不當申報、浮報情事，返還新台幣385萬元。健保署強調，此次檢調若發現還有其他案件，涉虛報健保情事，將視情形給予停約處分，浮報則處以十倍罰款。

76行者陳修將打死女友判10年 棄保前又恐嚇「不還錢讓你躺冰櫃」再犯1罪

「76行者遺體修復團隊」前總召陳修將2021年打死22歲胡姓女友，陳遭判10年10月確定，他2024年5月入監前棄保潛逃去年落網；台中檢警又查出他因財務糾紛，在崇德殯儀館恫嚇張姓男子「不還錢就讓你躺冰櫃」，法院以他任意訴諸恐嚇、素行不佳，依恐嚇罪判他5月，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。