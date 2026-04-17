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新北菡生婦幼中心涉詐健保給付有前科 2年約300件、返還385萬元

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導

新北市菡生婦幼診所涉詐健保費，遭檢調搜索。健保署表示，該診所非首次不當申報健保，早在2020和2021年，健保署就發現其剖腹產占比高出一般診所約三成，當時診所坦承有不當申報、浮報情事，返還新台幣385萬元。健保署強調，此次檢調若發現還有其他案件，涉虛報健保情事，將視情形給予停約處分，浮報則處以十倍罰款。

菡生婦幼中心包括正副院長在內多位知名醫師，分別在本月16日深夜至17日凌晨被依偽造文書、詐欺罪交保，涉案情節與偽造孕婦「胎位不正」診斷證明，向保險公司詐保有關，案情恐持續延燒。

健保署台北業務組長李純馥說明，健保署於2020及2021年就主動發現院方申報異常，請專家協助審查，發現申報不妥，健保給付自然產，但健保給付給付剖婦產需符合適應症，若不符合就需要自費。

李純馥說，一般醫院剖腹產平均約占3至4成，菡生婦幼中心平均高達6成6，雖然有生產事實，但治療處置上有浮報的現象，該診所坦承不當申報，有不符適應症的剖腹產，返還約300多件、385萬元，當時因主動返還而未遭加倍罰款。

李純馥表示，目前檢方已介入調查，也要求健保署提供相關資料，是否有涉及作詐商業保險，由檢調釐清後說明。後續若有新事證與案件，健保署將再啟動調查。

新北市知名菡生婦幼中心過去曾向健保署不當申報剖婦產項目取得健保給付，遭健保署質疑並成功追回385萬元。健保署回應，後續將持續與檢調配合作相關調查，是否有有涉及商業保險交由檢調釐清後說明。本報資料照片
新北市知名菡生婦幼中心過去曾向健保署不當申報剖婦產項目取得健保給付，遭健保署質疑並成功追回385萬元。健保署回應，後續將持續與檢調配合作相關調查，是否有有涉及商業保險交由檢調釐清後說明。本報資料照片

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