新北菡生婦幼中心涉詐健保給付有前科 2年約300件、返還385萬元

新北市菡生婦幼診所涉詐健保費，遭檢調搜索。健保署表示，該診所非首次不當申報健保，早在2020和2021年，健保署就發現其剖腹產占比高出一般診所約三成，當時診所坦承有不當申報、浮報情事，返還新台幣385萬元。健保署強調，此次檢調若發現還有其他案件，涉虛報健保情事，將視情形給予停約處分，浮報則處以十倍罰款。

菡生婦幼中心包括正副院長在內多位知名醫師，分別在本月16日深夜至17日凌晨被依偽造文書、詐欺罪交保，涉案情節與偽造孕婦「胎位不正」診斷證明，向保險公司詐保有關，案情恐持續延燒。

健保署台北業務組長李純馥說明，健保署於2020及2021年就主動發現院方申報異常，請專家協助審查，發現申報不妥，健保給付自然產，但健保給付給付剖婦產需符合適應症，若不符合就需要自費。

李純馥說，一般醫院剖腹產平均約占3至4成，菡生婦幼中心平均高達6成6，雖然有生產事實，但治療處置上有浮報的現象，該診所坦承不當申報，有不符適應症的剖腹產，返還約300多件、385萬元，當時因主動返還而未遭加倍罰款。

李純馥表示，目前檢方已介入調查，也要求健保署提供相關資料，是否有涉及作詐商業保險，由檢調釐清後說明。後續若有新事證與案件，健保署將再啟動調查。