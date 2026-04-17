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8歲時險被抓去抵酒債…父施暴又棄養 法院判子女免扶養

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東一名子女長年承受家庭暴力與棄養陰影，近日向法院聲請免除對父親的扶養義務，經審理後，法院認定其父不僅長期未盡扶養責任，甚至多次施暴、恐嚇家人，情節重大，裁定子女免除扶養義務。

判決書指出，該名父親在婚後即長期遊手好閒、不事生產，對家庭經濟與子女照顧毫無貢獻，甚至在子女年幼時即表明「兩個小孩都不要」，離家與外遇對象同居，自此幾乎未再履行父職責任。

更令人震驚的是，該父親不僅未扶養子女，還多次對妻子與子女施暴。證人指出，男子曾以皮帶毆打年幼子女，亦曾在家中持刀揚言「要殺光全家及娘家親戚」，造成家人長期生活在恐懼之中，留下難以抹滅的心理創傷。

此外，男子在外積欠債務，甚至引來討債人士上門騷擾，揚言要將當年年僅8歲的女兒「抓去陪酒抵債」，情節駭人。家屬證稱，當時幾乎每天都有暴徒上門，對家庭造成極大壓力與威脅。

法院審理認為，該父親不僅「無正當理由未盡扶養義務」，更對子女與配偶有多次身體與精神上的重大侵害，已符合民法第1118條之1 所定「情節重大」要件，依法得免除扶養義務。

盡管目前該父親因病無法自理生活，並由政府安置照護，依法原可向子女請求扶養費，但法院認為，若仍要求子女負擔，顯失公平，因此裁定免除其扶養義務。法院強調，扶養義務並非絕對，仍須以公平與人倫為衡量基礎。

台東一名子女長年承受家庭暴力與棄養陰影，近日向法院聲請免除對父親的扶養義務，經審理後，法院認定其父不僅長期未盡扶養責任，甚至多次施暴、恐嚇家人，情節重大，裁定子女免除扶養義務。本報資料照片
台東一名子女長年承受家庭暴力與棄養陰影，近日向法院聲請免除對父親的扶養義務，經審理後，法院認定其父不僅長期未盡扶養責任，甚至多次施暴、恐嚇家人，情節重大，裁定子女免除扶養義務。本報資料照片

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