人妻帶黑衣人「抓猴」逼小三簽700萬和解 法院：受脅迫無效

高雄市一名人妻發現丈夫在外認識小三，氣得帶著多名黑衣人當街攔人，揚言手握一刀斃命的照片，逼迫小三簽下天價700萬元的和解協議書，小三事後反悔拒賠，人妻憤而提告，高雄地院審理後，認定小三是在受脅迫、恐懼「身敗名裂」下簽字，判決協議無效，但小三仍需因侵害配偶權，賠人妻25萬元。

判決書指出，小三與人妻的丈夫是工作上的同事，人妻指控小三明知其丈夫有家室，仍與其交往並多次進出汽車旅館，2024年11月，人妻帶著徵信社人員及多名黑衣人攔下丈夫與小三，當下拿出跟拍照片，揚言若不簽字，就要讓兩人在公司「待不下去」。

小三在恐懼下簽署協議，承諾分期賠償200萬元，並約定若再與人妻的丈夫聯繫，需另付500萬元違約金。

人妻控訴，小三事後不僅未付分文，甚至在2025年4月又被抓包與其丈夫在住處附近私會，因此提告要求小三履行協議，給付共計700萬元，若法院認為協議無效，則備位要求賠償200萬元精神慰撫金。

小三在法庭上全盤否認，強調自己並未與人妻的丈夫交往，也沒有進出汽車旅館。她辯稱，當天是被人妻帶來的多名不明人士違法脅迫，對方用流氓口吻恐嚇，讓她處於無法抗拒的情況下才簽字。

高雄地院法官傳喚人妻的丈夫作證，他證稱，當時黑衣人用流氓口吻威脅，並拿出照片恐嚇讓他們「一刀斃命」。法官認為，人妻確實委託徵信社跟拍，且揚言讓小三「身敗名裂」，足以影響小三的工作與名譽，認定小三確實是在被脅迫情況下簽字，因此該700萬元和解協議依法歸於無效。

不過，法官勘驗人妻婆婆的證詞與兒子的錄音檔，發現案情並非小三所說的「清白」。婆婆證稱，小三曾跑到家裡敲窗戶表愛意，人妻的兒子更在電話錄音中逼問小三能不能斷絕聯繫，小三則無奈吐露感情難以割捨，加上徵信社確實拍到兩人進出商旅、牽手等親密舉動，法官認定兩人舉止已逾越一般男女交往分際。

法官審酌，小三明知婚外情已重創人妻的家庭，遭抓包後仍數次前往人夫家中糾纏，確實嚴重破壞人妻婚姻幸福，考量雙方財產、身分地位及人妻精神痛苦程度，最後依侵害配偶權，判處小三仍應賠償25萬元精神慰撫金。