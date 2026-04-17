快訊

新北最大菡生婦幼中心傳串通孕婦詐保 女院長今裁150萬元交保

韓職／韓華鷹守備頻頻拖後腿！韓媒感嘆：王彥程到底做錯什麼？

早餐店「加蛋20元」太貴？業者公開營業成本：我賣得心安理得

聽新聞
0:00 / 0:00

八德外役監爆工程糾紛嚴重落後 矯正署：連續計罰違約金

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部矯正署八德外役監獄新建工程爆發工程糾紛與品質爭議，定2022年底完工，但工期嚴重落後；矯正署今表示，已按契約檢討廠商逾期責任，就可歸責部分採連續計罰違約金，從嚴究責。

矯正署表示，自八德外役監新建統包工程計畫啟動後，即積極列管辦理進度，原計於2022年上下半年完成，期間歷經原廠商無法履約而另覓繼受廠商、新冠疫情以及廠商內部經營爭議等，致兩階段工程分別逾期至2023年3月2日及2025年10月17日竣工。

矯正署說，八德外役監已按契約檢討廠商逾期責任，就可歸責部分採連續計罰違約金，並自2024年12月起暫停給付價款、不予發還履約保證金。

矯正署表示，目前各階段工程目前均已取得使用執照且完成送水送電，並由外役監依政府採購法及契約規定於完工後，旋即辦理驗收作業，檢討缺失，並限期改善。

矯正署說，本案計畫是奉行政院同意展延，將以兼顧收容安全與工程品質為前提，督責滾動式檢討廠商施作進度，必要時依契約採取自行、使第三人改善或繼續其工作等方案，務求於期程內完成計畫目標，同時採取「配合法務部公共建設推動會報定期控管計畫執行」、「每周派員實地督訪該監及廠商改善情形，召開專案檢討會議」、「每日督管廠商有無按照前揭會報及會議完成工程進度」3措施。

矯正署表示，為發揮工程效益及早紓解超額收容問題，經與廠商協調部分區域在符合行政院公共工程委員會「機關辦理公共工程完工開放使用作業指引」規定下，已自本月起陸續移禁北部地區一般受刑人，預計年底可緩解超收壓力、達成收容700名的目標。

圖為法務部矯正署八德外役監獄。圖／聯合報系資料照片
圖為法務部矯正署八德外役監獄。圖／聯合報系資料照片

外役監

延伸閱讀

殺兩警案 應落實逃犯通報、返家探視監控

連退休金也「誤點」遲給！遭罰30萬元成北市最多 台鐵：加計利息補償

挖著挖著變考古現場！ 南科奇美醫院工程意外遇見史前遺址

竹北溪洲路新鋪柏油現波浪起伏 民怨「如騎馬」縣府允本周改善

相關新聞

76行者陳修將打死女友判10年 棄保前又恐嚇「不還錢讓你躺冰櫃」再犯1罪

「76行者遺體修復團隊」前總召陳修將2021年打死22歲胡姓女友，陳遭判10年10月確定，他2024年5月入監前棄保潛逃去年落網；台中檢警又查出他因財務糾紛，在崇德殯儀館恫嚇張姓男子「不還錢就讓你躺冰櫃」，法院以他任意訴諸恐嚇、素行不佳，依恐嚇罪判他5月，可上訴。

紓壓方式太狂！台東男朝西方仰角45度開2槍 法官也搖頭

台東一名年近60歲的謝姓男子疑因生活壓力過大、情緒低落，竟持獵槍對空連開兩槍發洩情緒，離譜行徑驚動警方。案件經移送後，法院審理認定違反社會秩序維護法，裁處新台幣3000元罰鍰。全案可上訴。

台中無照男酒駕撞死人落跑7分鐘 辯返家「大號」是正當理由

台中經營工程行林姓男子3年前酒駕撞死林姓繪圖師，酒測值高達每公升0.89毫克，他事後以800萬元和死者家屬和解，酒駕致死部分判6年確定；因他撞人逃逸，隔了7分鐘才回現場，林辯稱自己「想上大號」才先回家解決生理需求是正當理由，法院不採信，再依肇事逃逸罪判他1年10月，可上訴。

人妻帶黑衣人「抓猴」逼小三簽700萬和解 法院：受脅迫無效

高雄市一名人妻發現丈夫在外認識小三，氣得帶著多名黑衣人當街攔人，揚言手握一刀斃命的照片，逼迫小三簽下天價700萬元的和解協議書，小三事後反悔拒賠，人妻憤而提告，高雄地院審理後，認定小三是在受脅迫、恐懼「身敗名裂」下簽字，判決協議無效，但小三仍需因侵害配偶權，賠人妻25萬元。

八德外役監爆工程糾紛嚴重落後 矯正署：連續計罰違約金

法務部矯正署八德外役監獄新建工程爆發工程糾紛與品質爭議，定2022年底完工，但工期嚴重落後；矯正署今表示，已按契約檢討廠商逾期責任，就可歸責部分採連續計罰違約金，從嚴究責。

新竹女遭男友強押南下致傷求診 醫師報警才脫身

鄭姓男子與女友因感情糾紛，今年1月18日凌晨在女友新竹縣住處門口，取走她的行動電話及轎車鑰匙後，拔掉SIM卡並關機，強押女友上車載往台南，過程中致其肩及膝蓋壓傷等不適，赴奇美醫院就醫，醫師發覺有異報警而查獲。台南地院認他犯傷害罪判刑7月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。