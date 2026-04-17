八德外役監爆工程糾紛嚴重落後 矯正署：連續計罰違約金

法務部矯正署八德外役監獄新建工程爆發工程糾紛與品質爭議，定2022年底完工，但工期嚴重落後；矯正署今表示，已按契約檢討廠商逾期責任，就可歸責部分採連續計罰違約金，從嚴究責。

矯正署表示，自八德外役監新建統包工程計畫啟動後，即積極列管辦理進度，原計於2022年上下半年完成，期間歷經原廠商無法履約而另覓繼受廠商、新冠疫情以及廠商內部經營爭議等，致兩階段工程分別逾期至2023年3月2日及2025年10月17日竣工。

矯正署說，八德外役監已按契約檢討廠商逾期責任，就可歸責部分採連續計罰違約金，並自2024年12月起暫停給付價款、不予發還履約保證金。

矯正署表示，目前各階段工程目前均已取得使用執照且完成送水送電，並由外役監依政府採購法及契約規定於完工後，旋即辦理驗收作業，檢討缺失，並限期改善。

矯正署說，本案計畫是奉行政院同意展延，將以兼顧收容安全與工程品質為前提，督責滾動式檢討廠商施作進度，必要時依契約採取自行、使第三人改善或繼續其工作等方案，務求於期程內完成計畫目標，同時採取「配合法務部公共建設推動會報定期控管計畫執行」、「每周派員實地督訪該監及廠商改善情形，召開專案檢討會議」、「每日督管廠商有無按照前揭會報及會議完成工程進度」3措施。

矯正署表示，為發揮工程效益及早紓解超額收容問題，經與廠商協調部分區域在符合行政院公共工程委員會「機關辦理公共工程完工開放使用作業指引」規定下，已自本月起陸續移禁北部地區一般受刑人，預計年底可緩解超收壓力、達成收容700名的目標。