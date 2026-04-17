紓壓方式太狂！台東男朝西方仰角45度開2槍 法官也搖頭

台東一名年近60歲的謝姓男子疑因生活壓力過大、情緒低落，竟持獵槍對空連開兩槍發洩情緒，離譜行徑驚動警方。案件經移送後，法院審理認定違反社會秩序維護法，裁處新台幣3000元罰鍰。全案可上訴。

判決書指出，謝男於今年1月27日晚間近8時，在台東縣成功鎮住處附近，無正當理由持獵槍，以「喜德釘」為底火，朝西方以約45度仰角鳴槍兩次。警方獲報後介入調查，謝男於警詢時坦承犯行，並表示當時因生活壓力大、心情不佳，才會一時衝動開槍洩憤。

法院審理時認為，謝男雖有連續開槍行為，但屬於單一動機下的連續動作，依一般社會觀念難以切割，認定為一次違規行為。法官也指出，謝男已屆中高齡，具備相當社會經驗，理應透過正當方式紓解情緒，卻選擇以鳴槍方式發洩，對社會治安造成負面影響，行為確有不當。

不過，法官同時考量謝男犯後坦承、態度尚可，且所使用為獵槍、僅對空鳴槍，未造成人員傷亡，情節尚非重大，最終從輕裁罰3000元，以示警惕。

法院也提醒，依現行法規，無正當理由鳴槍，最重可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，呼籲民眾切勿因一時情緒失控而觸法，應以理性方式處理壓力，避免危及自身及他人安全。