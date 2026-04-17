76行者陳修將打死女友判10年 棄保前又恐嚇「不還錢讓你躺冰櫃」再犯1罪

「76行者遺體修復團隊」前總召陳修將2021年打死22歲胡姓女友，陳遭判10年10月確定，他2024年5月入監前棄保潛逃去年落網；台中檢警又查出他因財務糾紛，在崇德殯儀館恫嚇張姓男子「不還錢就讓你躺冰櫃」，法院以他任意訴諸恐嚇、素行不佳，依恐嚇罪判他5月，可上訴。

檢警調查，陳修將和張姓友人因另名倪姓男子從事車手工作而有財務糾紛，陳2024年5月27日凌晨2點多，和張男一起前往台中崇德殯儀館，直到凌晨4點多就在館內6號冰庫內，向張男恫嚇「若不能還款，將會讓你躺進冰櫃內。」張心生畏懼報案。

張男也指控，當天被陳在內等7人，從餐廳被脅迫上車載去殯儀館恐嚇要求清償30萬元，他嚇到和母親聯絡籌款，後來先付5萬元才獲釋，主張遭恐嚇、準擄人勒贖。

陳修將因2021年打死女友判刑10年10月確定，陳原應於2024年5月31日到案執行卻棄保逃亡，直至2025年5月落網。

台中地檢偵辦陳涉恐嚇案傳喚未到發布通緝，陳到案辯否認恐嚇、擄人；檢方查，監視器畫面未見張男遭壓制，其自行行走沒和陳有肢體接觸，僅認定陳恫嚇「讓你躺冰櫃」涉嫌恐嚇，偵結起訴。

台中地院審酌，陳修將不以理性解決紛爭，任意訴諸恐嚇手段，犯罪情節不輕，且犯後沒和解，陳有諸多前案紀錄、素行不佳，依恐嚇危害安全罪判他5月徒刑，得易科罰金。