新竹女遭男友強押南下致傷求診 醫師報警才脫身

鄭姓男子與女友因感情糾紛，今年1月18日凌晨在女友新竹縣住處門口，取走她的行動電話及轎車鑰匙後，拔掉SIM卡並關機，強押女友上車載往台南，過程中致其肩及膝蓋壓傷等不適，赴奇美醫院就醫，醫師發覺有異報警而查獲。台南地院認他犯傷害罪判刑7月。

檢警調查，鄭以強暴方式，剝奪女友行動自由，並使她在被強押過程中，受有左右肩、左右膝部壓痛等。她向鄭表示身體不適，鄭才將她載往奇美醫院就醫，經醫師發覺有異，報警處理。警方到場詢問鄭後得知原委，凌晨4時18分許逮捕鄭，女友才完全脫離其掌控。

鄭坦承不諱，與女友於警詢及偵查中陳、證述相符，並有醫院受理家庭暴力事件驗傷診斷書、家庭暴力通報表等佐證，事證明確。

台南地院指出，鄭犯傷害罪、剝奪行動自由罪，以一行為同時觸犯二罪名，從一重傷害罪處斷。

同時，法官審酌鄭坦承犯行態度、女友所受傷害及被剝奪行動自由時間，以及他雖表示有與女友和解意願，但當庭卻表示暫無意願與女友和解等一切情狀，認他犯傷害罪判刑7月，可上訴。