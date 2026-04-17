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台中無照男酒駕撞死人落跑7分鐘 辯返家「大號」是正當理由

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中經營工程行林姓男子3年前酒駕撞死林姓繪圖師，酒測值高達每公升0.89毫克，他事後以800萬元和死者家屬和解，酒駕致死部分判6年確定；因他撞人逃逸，隔了7分鐘才回現場，林辯稱自己「想上大號」才先回家解決生理需求是正當理由，法院不採信，再依肇事逃逸罪判他1年10月，可上訴。

檢警調查，林男（46歲）有酒駕紀錄、駕照吊銷卻不知悔改，2023年5月6日在車廠喝酒後無照駕駛1輛小貨車上路，行經大里區西湖路時因貿然左偏，撞上騎機車的林姓男子，連同後座劉姓友人雙雙重摔，林因腦部重創送醫搶救不治，劉全身多處骨折。

未料林撞人後沒報警或叫救護車，僅在現場停留1分鐘下車查看後就離去，因周邊住戶聽見撞擊聲報案，林離開後隔了7分鐘才步行回到現場，經警方對他施以呼氣酒測值達每公升0.89毫克。

林男酒駕撞死人部分，台中地院審酌他駕照被吊銷、有酒駕前科，卻仍不知自制再度酒駕上路，嚴重漠視用路人安全，考量林以賠償死者家屬800萬元獲和解，2024年10月已依酒駕致死罪判他6年，上訴二、三審均駁回，全案確定。

另肇事逃逸部分，中院審理時林矢口否認，辯稱他找不到手機，且想要上大號，因而跑回家請他媽媽叫救護車，自己則先上廁所，沒有肇逃犯意；林的辯護人說，林離開現場是為解決生理需求，約10分鐘就返回，主觀無隱匿行蹤或規避法律責任意圖，是基於「正當理由」離開。

中院指出，林案發後僅短暫停留隨即離開，依最高法院判決見解，交通事故駕駛人應留置現場等待或協助救護，並確認被害人已經獲得救護，或無隱瞞而讓被害人、執法人員或其他相關人員得以知悉其真實身分、或得被害人同意後始得離去，可見林構成逃逸。

中院也說，林自稱「解決生理需求」非阻卻違法、罪責事由，況且和其生理需求、留在現場增進2被害人獲救機率，應以後者為重，不採信其辯詞，再依駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪判他1年10月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林男2023年5月6日在大里區酒駕撞死林姓騎士，各被依酒駕致死、肇逃等罪判6年、1年10月。圖／報系資料照
林男2023年5月6日在大里區酒駕撞死林姓騎士，各被依酒駕致死、肇逃等罪判6年、1年10月。圖／報系資料照

台中 酒駕 無照駕駛

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