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查賄全面啟動嘉檢祭7大鐵腕因應選戰 鎖定賭盤、假訊息與境外勢力

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

因應年底全台九合一地方公職人員選舉查察工作，嘉義地方檢察署提前部署，昨天召開期前策略會議，整合檢、警、調、廉、憲兵及移民等跨機關力量，宣示查賄制暴全面啟動，展現「查賄無底線」的強力執法決心。會中拍板「強化布雷、精準打擊」等7大查察行動方針，全面強化執法力道。

因應年底全台九合一地方公職人員選舉查察工作，嘉義地方檢察署提前部署，昨天召開期前策略會議，整合檢、警、調、廉、憲兵及移民等跨機關力量，宣示查賄制暴全面啟動，展現「查賄無底線」的強力執法決心。圖／嘉檢提供
因應年底全台九合一地方公職人員選舉查察工作，嘉義地方檢察署提前部署，昨天召開期前策略會議，整合檢、警、調、廉、憲兵及移民等跨機關力量，宣示查賄制暴全面啟動，展現「查賄無底線」的強力執法決心。圖／嘉檢提供

會議由檢察長蔡宗熙主持，並由高檢署台南檢察分署檢察長黃玉垣到場指導，嘉義地院、警察局、調查站、廉政署移民署及政風單位等代表共同與會，針對轄區選情、潛在犯罪熱點及查察策略進行全面盤點與討論。

蔡宗熙指出，民主政治的本在公平選舉，嘉檢已成立「查察妨害選舉執行小組」，並依據法務部「115年地方公職人員選舉查察工作綱領」，鎖定嚴查賄選與暴力、斬斷選舉賭盤、防堵假訊息及阻絕境外勢力介入等4大重點任務。

黃玉垣點出選舉目三大挑戰，包括地下賭盤、假訊息氾濫及境外勢力介入，要求執法團隊落實「有聞必查、有據必辦」，提前部署、即時通報，強化橫向聯繫，主動打擊不法。會中並拍板7大查察行動方針，全面強化執法力道，包括：

「強化布雷、精準打擊」，深入村里及基層網絡，建立即時反映機制；「速查嚴辦、向上溯源」，鎖定金流並擴大偵辦搓圓仔湯案件；「科技偵查、數位溯源」，因應AI與Deepfake技術，追查網路金流與賭盤；「行政中立、執法公正」，確保程序正義並保護檢舉人；「熱區鎖定、全面防堵」，嚴查幽靈人口及節慶變相賄選；「阻斷境外、宣導反賄」，防範境外資源介選並提高檢舉誘因；「橫向通報、即時處置」，快速應對突發選舉爭議。

嘉檢強調，結合跨機關資源與科技偵查手段，全力淨化選風，確保選舉公平與民主價值。呼籲民眾踴躍檢舉賄選，最高可獲2000萬元獎金，並承諾嚴密保護檢舉人身分，共同守護乾淨選舉環境。

因應年底全台九合一地方公職人員選舉查察工作，嘉義地方檢察署提前部署，昨天召開期前策略會議，整合檢、警、調、廉、憲兵及移民等跨機關力量，宣示查賄制暴全面啟動，展現「查賄無底線」的強力執法決心。圖／嘉檢提供
因應年底全台九合一地方公職人員選舉查察工作，嘉義地方檢察署提前部署，昨天召開期前策略會議，整合檢、警、調、廉、憲兵及移民等跨機關力量，宣示查賄制暴全面啟動，展現「查賄無底線」的強力執法決心。圖／嘉檢提供

廉政署 移民署 高檢署

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