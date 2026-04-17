男申請免除教召令被駁回 沒報到判罰6萬

基隆市周姓男子為基隆市後備指揮部列管的後備軍人，去年接獲教育召集令，應接受14日的教育召集訓練，周男申請免除這次教育召集但被駁回，未按時前往營區報到。法院依妨害兵役治罪條例判他有期徒刑2月，易科罰金得罰6萬元。

基隆地院判決書指出，周男為列管後備軍人，教召令在去年3月28日許送達周男戶籍地址，由周的家屬簽收並轉知。周男須於去年5月10日8時至23日12時期間到七堵營區接受教育召集訓練。

周男有向基隆市後備指揮部申請免除這次教育召集，但被駁回，他仍未按時前往報到接受教育召集訓練，無故逾應召期限2日，基隆市後備指揮部因此將他函送偵辦。

周男坦承未按時報到，法官依基隆市後備旅第一營戰支連教育召集未報到人員名冊、教召令的掛號郵件收件回執等證物、基隆市後備指揮部聯絡官LINE對話紀錄等，認定周男違反妨害兵役治罪條例，判處有期徒刑2月，可易科罰金，每日1千元折算。

法界人士表示，列管的後備軍人接獲教召令不能不管，如果正常理由無法前往必須事先申請免除，獲准同意才能不去，無故置之不理恐觸法挨罰，荷包失血，不可不慎。

法界人士表示，依妨害兵役治罪條例第6條，意圖避免教育召集或勤務召集，而有下列行為之一者，處3年以下有期徒刑：一、捏造免役、除役、轉役或免除召集原因；二、毀傷身體；三、拒絕接受召集令；四、應受召集，無故逾應召期限二日；五、使人頂替本人應召。

無故不參加點閱召集，或意圖避免點閱召集，而有上述第1款至第3款及第5款行為之一者，處一年以下有期徒刑、拘役或科9萬元以下罰金。