快訊

剴剴案社工遭判刑2年 他曝法官認定關鍵原因：有沒有具體作為

北部、東半部今明全面陰雨降溫 南北1差異「將是兩個世界」

速食南霸天「丹丹漢堡」又收一間！網友不捨：太突然了

聽新聞
0:00 / 0:00

男申請免除教召令被駁回 沒報到判罰6萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市周姓男子為基隆市後備指揮部列管的後備軍人，去年接獲教育召集令，應接受14日的教育召集訓練，周男申請免除這次教育召集但被駁回，未按時前往營區報到。法院依妨害兵役治罪條例判他有期徒刑2月，易科罰金得罰6萬元。

基隆地院判決書指出，周男為列管後備軍人，教召令在去年3月28日許送達周男戶籍地址，由周的家屬簽收並轉知。周男須於去年5月10日8時至23日12時期間到七堵營區接受教育召集訓練。

周男有向基隆市後備指揮部申請免除這次教育召集，但被駁回，他仍未按時前往報到接受教育召集訓練，無故逾應召期限2日，基隆市後備指揮部因此將他函送偵辦。

周男坦承未按時報到，法官依基隆市後備旅第一營戰支連教育召集未報到人員名冊、教召令的掛號郵件收件回執等證物、基隆市後備指揮部聯絡官LINE對話紀錄等，認定周男違反妨害兵役治罪條例，判處有期徒刑2月，可易科罰金，每日1千元折算。

法界人士表示，列管的後備軍人接獲教召令不能不管，如果正常理由無法前往必須事先申請免除，獲准同意才能不去，無故置之不理恐觸法挨罰，荷包失血，不可不慎。

法界人士表示，依妨害兵役治罪條例第6條，意圖避免教育召集或勤務召集，而有下列行為之一者，處3年以下有期徒刑：一、捏造免役、除役、轉役或免除召集原因；二、毀傷身體；三、拒絕接受召集令；四、應受召集，無故逾應召期限二日；五、使人頂替本人應召。

無故不參加點閱召集，或意圖避免點閱召集，而有上述第1款至第3款及第5款行為之一者，處一年以下有期徒刑、拘役或科9萬元以下罰金。

接獲教召令不理小心了，男申請免除14天訓練被駁回沒報到判罰6萬。本報資料照片
接獲教召令不理小心了，男申請免除14天訓練被駁回沒報到判罰6萬。本報資料照片

軍人 兵役 教召

延伸閱讀

實驗教育明年修法 遭批審議不友善

協助「鮑魚達人」鍾文智偽造簽名 派出所副所長李俊良80萬交保

家長毒害孩子 法界：罕見重判警惕

議會未排審總預算案 花蓮縣府函請內政部核定

相關新聞

獨／新北最大菡生婦幼中心驚傳詐保遭搜索 多名醫師被約談

檢調接獲檢舉，指新北市知名菡生婦幼中心偽造不實患者病歷，涉及詐保事件。調查局16日兵分多路搜索菡生婦幼中心等處所，約談多名醫師、護理人員到案，晚間陸續移送新北地檢署複訊，不排除強制處分。

查賄全面啟動嘉檢祭7大鐵腕因應選戰 鎖定賭盤、假訊息與境外勢力

因應年底全台九合一地方公職人員選舉查察工作，嘉義地方檢察署提前部署，昨天召開期前策略會議，整合檢、警、調、廉、憲兵及移民等跨機關力量，宣示查賄制暴全面啟動，展現「查賄無底線」的強力執法決心。會中拍板「強化布雷、精準打擊」等7大查察行動方針，全面強化執法力道。

男申請免除教召令被駁回 沒報到判罰6萬

基隆市周姓男子為基隆市後備指揮部列管的後備軍人，去年接獲教育召集令，應接受14日的教育召集訓練，周男申請免除這次教育召集但被駁回，未按時前往營區報到。法院依妨害兵役治罪條例判他有期徒刑2月，易科罰金得罰6萬元。

租蝦皮帳戶進口大陸貨買賣 檢調搜索約談11人 2業者70萬交保

調查局彰化縣站掌握情資，指男子韓煦長期向不特定民眾租用蝦皮帳戶，從大陸進口日常生活用品，再透過合夥人黃琳達經營上架販售，最後再扣除成本分潤，辦案人員昨天搜索約談11到案，台北地檢署漏夜複訊後，依違反洗錢防制法命黃女50萬元、韓男20萬交保、

高虹安論文案 智慧法院撤銷原判決、發回更審

新竹市長高虹安的美國辛辛那提大學博士論文，遭財團法人資訊工業策進會自訴抄襲、違反著作權，台北地方法院以逾告訴期間為由，判自訴不受理。資策會上訴，智慧財產及商業法院認定一審未詳加調查探究，逕自推斷已逾六個月告訴期間，昨撤銷原判決、發回更審。

論文涉侵權 一審判高虹安賠40萬

高虹安論文案中，資策會除提起刑事自訴外，另提民事訴訟主張著作權遭侵害求償，去年十二月中，智慧財產及商業法院一審判決高女敗訴，須賠償四十萬元、刪除論文中與資策會期刊論文重複的部分，並將判決書案號、當事人及主文刊登於報紙一日。因雙方均上訴，現由智慧法院第二審審理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。