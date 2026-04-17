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租蝦皮帳戶進口大陸貨買賣 檢調搜索約談11人 2業者70萬交保
調查局彰化縣站掌握情資，指男子韓煦長期向不特定民眾租用蝦皮帳戶，從大陸進口日常生活用品，再透過合夥人黃琳達經營上架販售，最後再扣除成本分潤，辦案人員昨天搜索約談11到案，台北地檢署漏夜複訊後，依違反洗錢防制法命黃女50萬元、韓男20萬交保、
同案約談包括負責物流的男子黃啟賓15萬交保、黃琳達女兒林佳慧5萬交保、員工張語嫣8萬交保、張崴淇5萬交保。
依洗錢防制法第22條規定，禁止無正當理由將銀行帳戶、虛擬資產帳號或第三方支付帳號交付予他人使用，違者由警察機關處以「告誡」並限制帳戶功能（5年）。若有對價關係、交付3個以上帳戶或告誡後5年內再犯，處3年以下有期徒刑。
據了解，此案原是警方偵辦民眾透過蝦皮網購微型火砲「穿雲箭」，被認定具有殺傷力，依違反槍砲條例偵辦。由於近年台灣槍擊事頻傳，司法單位上蝦皮網搜尋與「穿雲箭」相關線索，意外發現韓煦大量租用蝦皮人頭，進口大陸貨品販售，因行為涉及洗錢，報請台北地檢署指揮偵辦。
調查指出，韓煦自2024至2025年間，每月以2至3千元代價租用蝦皮人頭，從大陸進口各式生活用品，透過黃琳達將貨品包裝上架販售，利潤由韓煦、黃琳達與黃啟賓朋分。相關人偵訊時，供稱不知租用蝦皮人頭帳戶違法。
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