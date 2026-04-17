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人犯潛逃 派出所副所長涉包庇

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟王聖藜／台北報導

北市信義警分局福德街派出所副所長李俊良，涉嫌協助富商<a href='/search/tagging/2/鍾文智' rel='鍾文智' data-rel='/2/235694' class='tag'><strong>鍾文智</strong></a>在判刑定讞後潛逃，北檢下午依<a href='/search/tagging/2/貪汙' rel='貪汙' data-rel='/2/110031' class='tag'><strong>貪汙</strong></a>圖利罪、財產來源不明罪、洩密罪起訴。記者黃義書／攝影
北市信義警分局福德街派出所副所長李俊良，涉嫌協助富商鍾文智在判刑定讞後潛逃，北檢下午依貪汙圖利罪、財產來源不明罪、洩密罪起訴。記者黃義書／攝影

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作TDR獲利四億七千萬元，刑期累計卅年五月定讞，發監前潛逃，台北地檢署查出鍾打點時任台北市警信義分局福德派出所副所長李俊良，協助偽造簽名九十五次，免向警方報到，成功脫逃，且李的戶頭有二六○餘萬可疑財產，並出入聲色場所喝花酒，昨依貪汙圖利、財產來源不明、洩密罪起訴李，求刑八年。

另外，鍾文智司機兼帳房葉仲清，因用微信協助傳送積欠鍾文智債務者個資，被依個人資料保護法起訴，葉仲清與李俊良都在押，兩人移審台北地方法院後，法官裁定李八十萬、葉廿萬元交保，李須配戴電子手環。福德所前所長古志銘、梁思強、李妻黃鈺婷均因罪證不足獲不起訴。

台北地院審理鍾案期間，先後裁定鍾八千萬元交保、限制出境出海，每天須按時向派出所報到。台灣高等法院審理時，因發生國寶集團總裁朱國榮落跑事件，高院裁定實施科技監控；去年十月間，高院認為鍾文智科控期限屆滿，諭知加保兩千萬元，但未延長科控，鍾趁此機會偷渡。

檢方調查，二○一九至二○二四年期間，李俊良透過警界有力人士結識鍾文智，多次接受招待前往「龍亨」、「名亨」等高檔酒店玩樂，每次消費廿萬元起跳，出入皆由葉仲清接送。李俊良明知鍾文智每周應定期赴福德派出所簽到，卻替鍾文智虛偽簽名，次數多達九十五次，護航鍾文智規避報到，並節省油資百餘元。

檢察官陳雅詩清查，二○二二至二○二四年間，李俊良帳戶存入二六○餘萬元不明現金，但他月薪約十萬元，財產增加與收入顯不相當，懷疑是收受鍾文智賄款，但李否認，供稱是賭球贏錢。

檢方指出，若警員針對未如實報到之被告，未盡把關程序，反偽造文書代為報到，應屬貪汙治罪條圖利罪所稱「不法利益」，具有可罰性，已屬刑事不法，非僅單純行政不法。

此外，鍾文智曾拿數千萬炒作康友–KY股票，被前董座黃文烈「黑吃黑」，鍾文智請託李俊良與南港分局派出所副所長黃梓翔，利用「家戶查訪」查車籍個資，另招待督察組長李新民喝花酒，黃梓翔因案被羈押，另案偵辦，李新民被拔官調職。

貪汙 台北 鍾文智

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