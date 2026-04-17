論文涉侵權 一審判高虹安賠40萬

高虹安論文案中，資策會除提起刑事自訴外，另提民事訴訟主張著作權遭侵害求償，去年十二月中，智慧財產及商業法院一審判決高女敗訴，須賠償四十萬元、刪除論文中與資策會期刊論文重複的部分，並將判決書案號、當事人及主文刊登於報紙一日。因雙方均上訴，現由智慧法院第二審審理。

一審判決指出，高虹安美國辛辛那提大學博士論文題目為「運用分類及關聯規則探勘技術之多生產站製造品質預測模型」，事後遭資策會指控抄襲她任職期間所發表的「運用分類及關聯規則探勘技術之多生產站製造品質預測模型」與「製造品質預測之稀疏編碼」兩篇期刊。

資策會主張，高虹安未經同意，擅自於博論重製或改作資策會受著作權法保護的著作，並上傳至國外資料庫進行公開傳輸，侵害資策會著作財產權。高女則主張，論文中使用期刊內容屬職務上正常使用行為，且資策會非期刊著作人，她未侵害資策會著作權和著作姓名表示權，也未侵害資策會公開傳輸權，使用合理。

法官審酌雙方備忘錄、電子郵件及相關文件等事證，認定資策會僅同意高虹安以帶職、帶薪方式前往美國智能維護系統中心，進行技術合作研究及規畫，前往辛辛那提攻讀博士並非資策會指派的任務，無法依員工服務合約主張為職務上正常使用行為。

另依資策會與經濟部間的研究計畫補助合約，期刊著作權為研究成果，屬資策會所有，資策會與高虹安間並無更改智慧財產權歸屬的協議，高虹安既引用資策會論文至博論，又未明示出處，再上傳至「美國俄亥俄州圖書資訊網路（Ohio LINK）」及「ProQuest資料庫」公開，法官認定已逾越合理範圍而侵害資策會公開傳輸權。