高虹安論文案 智慧法院撤銷原判決、發回更審

新竹市長高虹安（中）的美國辛辛那提大學博士論文，遭資策會自訴抄襲、違反著作權，台北地院以超過告訴期間判不受理。資策會上訴，智慧財產及商業法院昨認定一審未詳加調查探究，發回更審。圖／聯合報系資料照片

新竹市長高虹安的美國辛辛那提大學博士論文，遭財團法人資訊工業策進會自訴抄襲、違反著作權，台北地方法院以逾告訴期間為由，判自訴不受理。資策會上訴，智慧財產及商業法院認定一審未詳加調查探究，逕自推斷已逾六個月告訴期間，昨撤銷原判決、發回更審。

高虹安昨表示，本案程序尚未終結，現階段以市政工作為重，感謝各界關心。

二○二一年十月，化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，於臉書爆料高虹安博論涉抄襲資策會期刊文章。資策會事後比對發現，高女論文抄襲她任職資策會期間所發表的兩篇期刊論文，一篇重製比例近八成、另一篇近三成，二○二二年十月底自訴高虹安違反著作權法。

北院認為，資策會曾指派國會聯絡人周晉生聯繫高虹安，經濟部技術處處長邱求慧也曾與高女聯絡，同時由資策會科技法律研究所比對論文，最後認定因未實際應用於商業，決議不處理，因此自訴時已知悉相關事實超過六個月告訴期間。

智慧法院認定，高虹安博論與資策會兩篇論文比對結果，呈現高度實質近似。周晉生雖於陳時奮爆料當天下午與高女聯繫，邱求慧同日及隔日也與她聯絡，但當時兩人都未提及資策會已比對雙方論文、確認抄襲。

高虹安因得知鏡週刊將於二○二二年九月報導博論爭議，同年月十九日再度與周、邱聯繫，但兩人依然未提此事，再比對資策會同年十月七日聲明稿，可知資策會於同年十月二十五日回溯六個月之前，尚未比對論文。

其次，陳時奮爆料時並未提及第二件疑似被抄襲的資策會論文，經比對包括資策會執行長卓政宏在內的相關人對話紀錄，都未提及第二篇論文，且雙方論文均為外文，若未逐字逐頁實質比對恐難確認。

依資策會與高虹安間對話紀錄、比對鏡週刊報導中高女博論與資策會兩論文間差異，和資策會寄給高女的律師函，智慧法院認定資策會是自媒體報導後，才知疑有第二篇論文遭抄襲，實質比對才確認，一審判決明顯違誤。