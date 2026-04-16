快訊

獨／新北最大菡生婦幼中心驚傳詐保遭搜索 多名醫師遭約談

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／新北最大菡生婦幼中心驚傳詐保遭搜索 多名醫師遭約談

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

檢調接獲檢舉，指新北市知名菡生婦幼中心偽造不實患者病歷，涉及詐保事件。調查局今天兵分多路搜索菡生婦幼中心等處所，約談多名醫師、護理人員到案，晚間陸續移送新北地檢署複訊，不排除強制處分。

菡生婦幼中心號稱擁有最佳女醫生陣容，可做到兼顧身心的全人醫療，菡生婦幼與醫學中心合作，提供最先進醫療篩檢服務，設有婦產科、小兒科、醫療美學等多元照護，搭配高規格的精密醫療儀器，搭配「一站式婦幼照護」，從孕期、生產、產後、育兒全流程服務，是新北是最大婦產中心。

知名禾馨醫療集團過去被控協助孕婦以「非自願」剖腹產詐取商業保險理賠金，檢方曾搜索約談禾馨營運長林思宏等人，偵辦主軸原鎖定醫師是主謀，經過濾搜索扣押物，發現不少女病患都是保經、保代業務員，因知悉理賠漏洞，慫恿醫師配合開立客製化醫療收據，讓不少壽險業者受害，北檢偵查後起訴林思宏等5名醫師。

知名菡生婦幼中心驚傳詐保案，新北檢指揮調查局搜索約談多名涉案醫師到案，漏夜偵訊。圖／報系資料照
知名菡生婦幼中心驚傳詐保案，新北檢指揮調查局搜索約談多名涉案醫師到案，漏夜偵訊。圖／報系資料照

北檢 醫師 調查局

延伸閱讀

3個月就8童受害！新北治療師涉猥褻 議員籲市府擴大清查

毛小孩醫療費好沉重？領養新北「長照犬貓」 享終身免費醫療

前高雄議員陳信瑜涉詐助理費　檢方訊後40萬交保

高雄警破獲假幣商詐騙水房 實體店面掩護洗錢上億

相關新聞

獨／新北最大菡生婦幼中心驚傳詐保遭搜索 多名醫師遭約談

檢調接獲檢舉，指新北市知名菡生婦幼中心偽造不實患者病歷，涉及詐保事件。調查局今天兵分多路搜索菡生婦幼中心等處所，約談多名醫師、護理人員到案，晚間陸續移送新北地檢署複訊，不排除強制處分。

基隆狠父悶死5歲兒...前妻淚訴：他是最可惡的人 請法官判死刑

基隆簡姓男子去年5月涉嫌酒後用枕頭悶死5歲兒子，基隆地院國民法庭今天下午繼續開庭審理，簡男前妻張女出庭時泣訴簡男是「最可惡的人」，要求法官判他死刑。簡男當庭表示「請法官判我死刑」。全案預計明天續審、宣判。

協助「鮑魚達人」鍾文智偽造簽名 派出所副所長李俊良80萬交保

號稱「鮑魚達人」的鍾文智炒股判刑30年5月定讞，發監前棄保潛逃，台北地檢署查出，鍾落跑前打點信義分局時任福德派出所副所李俊良協助偽造不實簽名紀錄免向警方報到，今依貪汙圖利、財產來源不明罪、洩密罪起訴李俊良，建請法院求刑8年。

金門縣定古蹟「陳顯墓」遭挖 檢警火速偵破聲押盜墓賊

金門縣金湖鎮的縣定古蹟「陳顯墓」日前遭盜挖破壞，引發社會關注。福建金門地方檢察署今天晚間表示，李姓嫌犯昨日已拘提到案，經檢察官於今日漏夜偵訊後，認被告涉犯刑法竊盜、毀損及違反文化資產保存法等罪嫌重大，且有反覆實施竊盜犯罪之虞，諭知向法院聲請羈押。

男子自稱怕鬼、怕熱而戴警用便帽 法院不採信判罰8千元

彰化縣謝姓男子網購繡有警徽的警便帽，去年7月與人發生行車糾紛時，戴警便帽要求對方下車理論，對方以為他是警察，事後向警方檢舉。彰化地方法院審結，謝男明知自身並非員警，戴上警用便帽意圖使誤信有此身分，犯後否認犯行，依犯公然冒用公務員服飾、徽章罪，罰款8千元。可上訴。

懷疑在台遭調查局跟監拍照 向心討蒐證資料「出版回憶錄」判決敗訴

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦因王立強共諜案被依國安法偵查，檢方處分不起訴確定，另被起訴洗錢罪也獲無罪確定。向心要求調查局提供當初跟監、拍照蒐證的資訊遭拒，他提行政訴訟救濟，台北高等行政法院今判決向心敗訴，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。