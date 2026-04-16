獨／新北最大菡生婦幼中心驚傳詐保遭搜索 多名醫師遭約談

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦因王立強共諜案被依國安法偵查，檢方處分不起訴確定，另被起訴洗錢罪也獲無罪確定。向心要求調查局提供當初跟監、拍照蒐證的資訊遭拒，他提行政訴訟救濟，台北高等行政法院今判決向心敗訴，可上訴。

2026-04-16 17:39