協助富商鍾文智判刑定讞後潛逃 副所長李俊良80萬交保

台北市信義警分局福德街派出所副所長李俊良，涉嫌協助富商鍾文智在判刑定讞後潛逃，北檢下午依貪汙圖利罪、財產來源不明罪、洩密罪起訴李俊良。建請法院求刑8年，並移審法院。台北地院法官開接押庭後，晚間6時許做出裁定，在押中的李俊良、鍾文智帳司機葉仲清分別以新台幣80萬元、20萬元交保，均限制出境、出海及限制住居，李俊良配戴電子手鐶科技監控，並命不得與鍾文智及起訴內任何證人或被告，有任何接觸或聯絡行為。

台北地檢署起訴指出，李俊良明知鍾文智自民國110年10月5日迄今應於每週星期一、四、六前往福德街派出所報到，竟將報到案件紀錄表自值班台取走，替鍾文智在案件紀錄表上簽名，填具不實報告時間共95次，讓鍾文智得以減免油資合計113.584元，涉犯公務員圖利罪，犯罪金額雖小，但侵害法益重大。

李俊良身為派出所主管，違反執行其核心職能所應遵守之上開法令規定，利用執行其職務之便，包庇予以免除偶爾報到之行為，危害該所警員應公平、公正依法行政之期待，破壞國民對警員公正執行職務之信賴，讓鍾文智免予報到之不公平違法狀態，其行為已該當貪汙治罪條例公務員違法圖利罪構成要件，具有可罰性，已屬刑事不法，非僅單純行政不法。

台北地院法官開接押庭後做出裁定，在押中的李俊良、鍾文智帳司機葉仲清（見圖）分別以新台幣80萬元、20萬元交保，均限制出境、出海及限制住居，李俊良配戴電子手鐶科技監控，並命不得與鍾文智及起訴內任何證人或被告，有任何接觸或聯絡行為。記者黃義書／攝影