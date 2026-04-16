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金門縣定古蹟「陳顯墓」遭挖 檢警火速偵破聲押盜墓賊
金門縣金湖鎮的縣定古蹟「陳顯墓」日前遭盜挖破壞，引發社會關注。福建金門地方檢察署今天晚間表示，李姓嫌犯昨日已拘提到案，經檢察官於今日漏夜偵訊後，認被告涉犯刑法竊盜、毀損及違反文化資產保存法等罪嫌重大，且有反覆實施竊盜犯罪之虞，諭知向法院聲請羈押。
金門地檢署表示，該署對此案高度重視，檢察長趙燕利在第一時間也迅速指派檢察官徐子涵指揮警方成立專案小組，全力偵辦，並在短時間內鎖定李姓男子涉有重嫌，於4月15日將其拘提到案。
地檢署指出，本案由檢警密切合作，透過現場勘查、物證採集及監視器影像比對等方式抽絲剝繭，成功鎖定嫌犯行蹤，並會同彰化縣警察局溪湖分局執行拘提行動，同步查扣相關犯案工具，強化證據力。
檢方表示，經承辦檢察官漏夜偵訊後，認定李姓被告涉犯刑法竊盜、毀損及違反文化資產保存法等罪嫌重大，且有反覆實施竊盜犯罪之虞，已向法院聲請羈押，以確保後續偵查順利進行及防止再犯。
金門地檢署強調，金門地區歷史文化底蘊深厚，素有「海濱鄒魯」美譽，文化資產不僅是地方珍貴資源，更是全民共同資產；對於任何破壞古蹟、侵害文化資產的行為，社會均難以容忍，檢方也將依法從嚴究辦，絕不寬貸。
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